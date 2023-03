Jaki był tegoroczny Agrotech? Wywiad z Kamilem Perzem, dyrektorem Targów

W miniony weekend odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach. Było to wydarzenie poświęcone szeroko pojętej branży rolniczej i odbyło się już XXVIII raz. Jakie były tegoroczne targi zapytaliśmy dyrektora targów Kielce Pana Kamila Perza.

WRP: Zakończyły się 28. targi techniki rolniczej Agrotech w Kielcach. Ile firm wystawiło się w tym roku na targach, z ilu państw i czy widzi Pan tendencję wzrostową, jeśli chodzi o zainteresowanie targami przez wystawców, czy raczej malejącą?

Kamil Perz: 450 firm prezentowało ofertę przez wszystkie trzy dni targów od 17 do 19 marca. Przedsiębiorcy przyjechali przede wszystkim z Polski, a ponad 30 firm także z zagranicy, między innymi z Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Łotwy, Niemiec, Słowenii, Włoch i Ukrainy. Zainteresowanie wystawieniem oferty w Targach Kielce było ogromne, wystawców w czasie tej edycji było o około stu więcej niż w poprzedniej. Już w końcu ubiegłego roku udział w wydarzeniu potwierdzali światowi giganci, a do niemal ostatnich dni zgłaszali się zainteresowani. Nie były to decyzje, które przychodziły łatwo. Jednak zaleta targów, jaką jest spotkanie w jednym miejscu i czasie wielu nowych i potencjalnych klientów, miała zasadnicze znaczenie.

WRP: Jaką powierzchnię wykorzystano pod tegoroczne targi?

Kamil Perz: Wystawcy zajęli przestrzeń we wszystkich siedmiu halach kieleckiego ośrodka wystawienniczego, czyli 36 tysięcy metrów kwadratowych. Dobudowane zostały trzy pawilony tymczasowe o powierzchni łącznej 12,5 tysiąca metrów. Kolejne firmy, zwłaszcza sektora branży leśnej, prezentowały pojazdy i maszyny na terenie zewnętrznym. W sumie wystawcy targów Agrotech i Las – Expo zajęli 63,5 tysiąca metrów kwadratowych. Prace techniczne rozpoczęły się już w połowie lutego od budowy hal tymczasowych. Zostały one przygotowane tak, jak stałe pawilony targów i wyposażone w media oraz klimatyzację. Wystawcy, jak i zwiedzający mieli zapewniony pełen komfort.

WRP: Ilu zwędzających przybyło na targi? Czy jest to wzrost czy spadek w porównaniu do zeszłych edycji?

Kamil Perz: W wystawie Agrotech, oraz towarzyszących jej targach Las – Expo przez trzy dni udział wzięło blisko 70 tysięcy osób. W czasie ubiegłorocznej edycji gościliśmy 50 tysięcy osób. Bardzo nas cieszy, że wydarzenia organizowane przez nas są tak licznie odwiedzane. To dowód na to, że są potrzebne. Czerpiąc z oferty prezentowanej w Targach Kielce rolnicy rozwijają swoje gospodarstwa, usprawniają prace. Korzystanie z najnowszych technologii, ciągników, maszyn, urządzeń do obsługi, systemów rolnictwa precyzyjnego, oferty nawozów, środków ochrony, a także wiedzy, do jakiej uczestnicy mają tu dostęp, ma realny wpływ na jakość życia i wykonywanie codziennych obowiązków. To jest cenny efekt naszej pracy. Wielu z wystawców w czasie targów podkreślało, że spotykają tu klientów – i nowych, i stałych. Wiele rozmów przełoży się na sprzedaż. Liczni przedstawiciele firm już rezerwowali powierzchnię na przyszłoroczną edycję. Mamy więc poczucie satysfakcji.

WRP: Czym wyróżniła się edycja 2023 targów Agrotech?

Kamil Perz: Przy organizacji tej edycji odczuliśmy skutki sytuacji gospodarczej. Efekty inflacji, wzrost kosztów produkcji wpłynęły znacząco na przedsiębiorstwa. Firmy niegdyś uczestniczące w wielu eventach targowych na terenie kraju, dziś wybierają. Stawiają na najbardziej dla nich wartościowe, w których udział przyniesie oczekiwane efekty biznesowe. Rolnicy również nie mogą mówić o stabilizacji, ale wiedzą, że rozwój jest konieczny i biorą udział w wydarzeniach, na których znajdą kompleksową dla siebie ofertę. Znalezienie złotego środka pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem jest dziś bardzo trudne.

WRP: Co według pana było najciekawsze dla zwiedzających podczas tegorocznej edycji targów?

Kamil Perz: Tłumnie było na każdym stoisku. Oferty zostały skierowane do każdej gałęzi produkcji rolnej. Oblegane były ciągniki, maszyny uprawowe, do prac w gospodarstwie, stoiska z nawozami ekologicznymi, a także częściami do urządzeń. Były światowe i polskie premiery ciągników i maszyn. Same firmy zatroszczyły się o atrakcje przyciągające gości, jak gry, maskotki, konkursy, a nawet stuletnie traktory. Liczni zaprosili popularnych w sieci influencerów lub telewizyjne gwiazdy z branży agro. Agrotech stał się więc miejscem kompleksowym, w którym najnowsza technologia spotyka się z wiedzą i rozrywką. Pracuję nad organizacją targów Agrotech od 28 lat. Jestem pod wrażeniem zmian w technologii. Ciągniki, które niemal same jadą i wykonują prace precyzyjnie, urządzenia, które pozbywają się chwastów za pomocą prądu, roboty podające krowom pasze. Rozwiązania zadziwiają. Niezmiernie cieszę się, że to, co najnowsze i najbardziej oczekiwane jest prezentowane w Targach Kielce. To dla nas duma.

WRP: Jak Pan ocenia demonstrację rolników, która miała miejsce podczas targów?

Kamil Perz: Targi są odzwierciedleniem tego, co dzieje się na rynku. Sytuacja w branży rolniczej jest trudna. Część rolników decyduje się na wyrażanie swoich emocji i zwracanie uwagi na problemy podczas dużych wydarzeń. Byliśmy przygotowani na to, że może dojść do takiej akcji. Zespół ochrony zapewnił bezpieczeństwo każdemu uczestnikowi targów. Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk odniósł się do działań rolników w czasie briefingu prasowego. Podczas gali wręczał nagrody przyznawane wystawcom za innowacyjne produkty, Złote Medale oraz Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność szefa resortu rolnictwa podniosła rangę wydarzenia i została doceniona także przez przedstawicieli firm.

WRP: Co było największym wyzwaniem podczas organizacji targów i co w przyszłości chcielibyście udoskonalić? Jakie plany na przyszłość ma organizator?

Kamil Perz: Widząc duże zainteresowanie, nie tylko targami rolniczymi, z myślą o wygodzie uczestników wydarzeń, Zarząd Targów Kielce wraca do koncepcji budowy kolejnej, ósmej hali naszego ośrodka. Stale prowadzimy przebudowy, które poprawiają komfort wystawców i zwiedzających. Przed Targami termomodernizacja hal, instalacja paneli fotowoltaicznych, które w przyszłości mogą pracować na rzecz wystawców zmniejszając ponoszone na organizację stoiska koszty. Te inwestycje mają na celu także ochronę środowiska, Targi Kielce dążą do zeroemisyjności. By już zmniejszać ilość potrzebnej nam energii zostało zakupione wielkoformatowe urządzenie do druku w technologii UV, zimne światło nie wymaga nagrzewania. Maszyna już pracuje dla naszych wystawców. Wielką jej zaletą jest możliwość zadrukowywania tej samej powierzchni wiele razy. Rozwiązanie to jest cenione przez współpracujące z nami przedsiębiorstwa.

Dziękuję za rozmowę.