Jak Katar radzi sobie z produkcją żywności? O rolnictwie w Katarze

Odbywające się właśnie w Katarze mistrzostwa świata w piłce nożnej skłoniły nas do bliższego spojrzenia na rolnictwo tego kraju. Jakby nie patrzeć, warunki do prowadzenia działalności rolniczej są tam ekstremalnie trudne, co jednak nie znaczy, że nie produkuje się tam niczego.

Począwszy od lat 70. Katar prawie całkowicie opierał swój wzrost gospodarczy na eksploatacji węglowodorów, a rolnictwo było traktowane jedynie jako hobby, a nie jako ważna działalność gospodarcza. Prawdziwym motorem zmian wpływających na sektor rolny Kataru była kwestia bezpieczeństwa żywnościowego po wprowadzeniu embarga z 2017 r nałożonego przez ZEA, Egipt i Bahrajn (zniesione w 2021 r.). co zmusiło Katarczyków do zajęcia się tym sektorem na poważnie.

Czynnikiem, który w przeszłości najbardziej utrudniał rozwój rolnictwa była dostępność odpowiednio żyznych gruntów. Jest to konsekwencja surowego klimatu Kataru, który znajduje się w gorącej i suchej strefie charakteryzującej się rzadkimi opadami i wysokimi temperaturami wraz z wysoką wilgotnością w okresie letnim (maj – październik), co bardzo utrudnia pracę.

Małe gospodarstwa (<20 ha) są zwykle zorientowane na popyt na rynku lokalnym, podczas gdy średnie (20–100 ha) i duże gospodarstwa (>100 ha) eksportują również produkty, takie jak daktyle, zboża, jaja, mleko i produkty mleczne do krajów sąsiednich i na inne rynki, takie jak np. europejski. Całkowity obszar gruntów ornych, który potencjalnie mógłby być uprawiany w Katarze, wynosi 65 tys. ha i obszar ten utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat.

Wykorzystując nowoczesne metody produkcji, stosowane zarówno w uprawach na wolnym powietrzu, jak i w pomieszczeniach, lokalne gospodarstwa dokładają znacznych starań, aby udoskonalić swoją produkcję rolną. Obejmuje to również szybki rozwój sprzętu i praktyk odpowiednich do stosowania w gorącym i suchym klimacie, takich jak: konstrukcje szklarniowe z uprawami hydroponicznymi, wydajne techniki nawadniania oszczędzające wodę (np. używanie oczyszczonych ścieków do nawadniania) oraz zaawansowane technologie chłodzenia w celu wydłużenia trwałości produktów.

Wysiłki te okazują się niezwykle skuteczne, gdyż obecnie kraj jest w stanie w 70 proc. pokryć zapotrzebowanie na warzywa i owoce i w 100 proc. na produkty mleczarskie oraz drób.

Coraz większą rolę w dostarczaniu świeżych owoców i warzyw odgrywa również tzw. rolnictwo miejskie ze względu na to, że ponad 99 proc. Katarczyków mieszka w miastach.