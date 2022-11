Importerzy zorientowani na pszenicę rosyjską i ukraińską. Ceny na Matif w dół

Brak informacji mogących generować wzrost ceny pszenicy na paryskim Matifie w czwartek i kolejne informacje o zakupach w Rosji i na Ukrainie zakończył się spadkiem ceny o 6 EUR/t do 321,25 EUR/t.

– Po zaskakująco silnym eksporcie we Francji na początku tygodnia, który to głównie przyczynił się do wzrostu cen, brakuje teraz wiadomości, które pozwoliłyby kontynuować wzrosty. Handel koncentruje się teraz ponownie na działalności eksportowej z regionu Morza Czarnego. Egipt ponownie kupił pszenicę od Rosji i Ukrainy. Ceny na Matifie zareagowały na wieści z Kairu kolejnymi spadkami – informuje serwis Kaack.

Cena rzepaku wzrosła, ale o zaledwie 1 EUR/t do 586,5. Na rynku rzepaku widoczny jest coraz większy niepokój, a wydarzenia (recesja i lockdowny w Chinach) raczej będą sprzyjały spadkom aniżeli wzrostom cen.

Cena kukurydzy naśladowała raczej ruchy cenowe pszenicy, ale ostatecznie spadek był tylko niewielki i wyniósł 1 EUR/t (303 EUR/t).