Ile kosztuje przyszłość rolnictwa? [video]

Pojazdy autonomiczne w rolnictwie budzą coraz mniejsze zdziwienie. Trafiają one już coraz częściej do ofert dealerów maszyn rolniczych, także w Polsce. Przykładem tego typu pojazdów są pojazdy autonomiczne Naio, które od pewnego czasu oferuje firma Agrihandler.

Podczas tegorocznej Opolagry na stoisku firmy Agrihandler pracował autonomiczny pojazd Naio OZ440. Był on tam zagregowany z siewnikiem punktowym, jednak może on być konfigurowany dowolnie i wykorzystywany z różnego rodzaju osprzętem; z pielnikami, gęsiostopkami, bronami, przyczepkami, opryskiwaczami, etc. Masa własna pojazdu to ok. 200, a jego uciąg to 300 kg. Wydajność pojazdu zależy od rodzaju wykonywanej pracy, jednak jest określana na ok. 1 ha dziennie. Energii do pracy na jednym ładowaniu wystarcza na ok. 8 godzin. Baterie ładowane są z gniazda sieciowego, a zaopatrzając pojazd w dodatkowe zestawy baterii można sprawić, że będzie on pracował niemal non-stop.

Naio OZ440 to najmniejszy z oferowanych przez Naio Technology pojazdów. Jest on przeznaczony głównie do prac ogrodniczych i w winnicach, jednak w portfolio firmy znajdują się pojazdy, które z powodzeniem mogą z wysoką wydajnością pracować w rolnictwie; model Dino osiąga wydajność na poziomie 4 ha dziennie przy pieleniu, jest także większy model Ted i Orio, który jest już “pełnoprawnym” autonomicznym ciągnikiem z przednim i tylnym TUZ-em z 4. silnikami po 3 tys. W każdy. Osiąga on wydajność na poziomie 5 ha dziennie. Wkrótce ma pojawić się także pojazd na gąsienicach.

Cena prezentowanego na Opolagrze modelu OZ440 to w zależności od konfiguracji od ok. 30 do 40 tys. euro.