Manifest Tarragona: spółdzielczość receptą na wyludnianie się wsi 

Rolnicy poniżej 40 roku życia zarządzają zaledwie 11% wszystkich gospodarstw rolnych w UE. Brak odnawialności pokoleniowej zagraża w długim okresie działalności całego sektora oraz bezpieczeństwu żywnościowemu. COGECA – organizacja zrzeszająca spółdzielnie rolnicze z państw Unii Europejskiej – przyjęła dokument programowy, którego realizacja ma powstrzymać ten niebezpieczny trend.

Dokument nazwany jest „Manifestem Tarragona”, ponieważ został przyjęty w Tarragonie w Hiszpanii. W listopadzie tego roku spotkali się tam młodzi rolnicy, liderzy spółdzielni rolniczych i decydenci wysokiego szczebla, by omówić rolę spółdzielni rolniczych w radzeniu sobie z wyzwaniem odnowy pokoleniowej, z którym boryka się rolnictwo europejskie.

W Manifeście zwraca się uwagę na kryzys dmograficzny. Rolnicy poniżej 40 roku życia zarządzają zaledwie 11% wszystkich gospodarstw rolnych w UE; wśród nich kobiety stanowią zaledwie 3%. Cogeca podkreśla, że brak odnawialności pokoleniowej zagraża w długim okresie działalności całego sektora oraz bezpieczeństwu żywnościowemu.

Konieczne jest podjęcie bardziej intensywnych i skuteczniejszych działań w celu powstrzymania niebezpiecznego trendu starzenia się społeczeństw rolniczych. Sposobem ma być promocja spółdzielni – przedsiębiorstw należących do swoich członków-rolników, którzy podejmują decyzje w sposób demokratyczny. Spółdzielnie poprawiają pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności, obniżają koszty, pomagają we wprowadzaniu zrównoważonej produkcji. „Są to udane przedsiębiorstwa, które jednoczą rolników różnych pokoleń wokół wspólnych celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych” – czytamy w Manifeście.

Cogeca i zrzeszone w niej 22 tys. organizacji spółdzielczych z całej UE zobowiązują się do promowania polityk, strategii i interwencji, które umożliwią młodym ludziom i nowym uczestnikom w rolnictwie rozwijanie swoich umiejętności przedsiębiorczych i zarządczych oraz tworzenie nowych możliwości gospodarczych dla nich, ich przedsiębiorstw i społeczności wiejskich, spełniając tym samym wyzwanie odnowy pokoleniowej.

W celu realizacji tego ogólnego zobowiązania w Manifeście przyjęto 22 zobowiązania szczegółowe: