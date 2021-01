Grypa ptaków: jak wygląda sytuacja w Europie?

Jeśli chodzi o liczbę ognisk grypy ptaków w hodowlach, co prawda Polska jest w europejskiej czołówce, jednak na szczęście daleko nam do Niemiec, a szczególnie do Francji.

Jak podaje Główny Inspektorat Weterynarii, od początku roku zanotowano u nas 7 ognisk grypy ptaków na fermach. To trzecia najwyższa wartość w Europie, jednak jest to niewiele w porównaniu do liczby ognisk we Francji, gdzie od początku roku do 21 stycznia pojawiło się ich aż 132. 18 ognisk wykryto od początku w Niemczech; jest to druga najwyższa liczba w Europie.

Po 3 ogniska stwierdzono na Węgrzech i w Szwecji, po 2 w Irlandii Północnej i na Ukrainie i po 1. na Litwie, w Danii i w Niderlandach.

Najwyższą liczbę zachorowań wśród dzikiego ptactwa do 21 stycznia odnotowano w Niemczech (49) i w Danii (10).