Grupa Amazone z obrotami powyżej 650 mln euro.

Po raz drugi z kolei bilans roczny niemieckiego producenta wykazał znaczny wzrost obrotów. Po 15 proc. w roku 2020 sprzedaż wzrosła tym razem aż o 22 proc.. Całkowity obrót w roku gospodarczym 2021 osiągnął nową maksymalną wartość 655 mln € (w poprzednim roku 2020 było to 537 mln €).

Wynika to przede wszystkim z mocnej pozycji na wszystkich ważnych rynkach eksportowych, które odpowiadają za ponad 80 proc. sprzedaży. Odnotowano znaczny wzrost obrotów zwłaszcza na rynkach tak ważnych dla Amazone, jak Niemcy, Francja, Polska i Rosja. Ponadto znacznie wzrosła sprzedaż maszyn rolniczych w Austrii, Irlandii, Ukrainie i krajach bałtyckich. W USA i Kanadzie uzyskano pozytywne rezultaty dzięki stałemu rozwojowi własnej organizacji sprzedaży. Również na innych kontynentach – w Republice Południowej Afryki, Japonii i Australii, aktywność w dziedzinie sprzedaży rozwijała się znakomicie.

Liczba zatrudnionych na całym świecie w ciągu roku wzrosła do ok. 2000 osób. Nakłady na badania i rozwój wyniosły ponad 5 proc. obrotu. Przedsiębiorstwo w roku obrotowym 2021 znów zainwestowało dwucyfrową wartość w milionach euro w środki trwałe.

Z uwagi na dalszy rozwój oferty produktów o dużej szerokości roboczej i produkowanych w większych seriach, grupa Amazone aktualnie zwiększa swoje moce produkcyjne. Trzy lata po otwarciu zakładu w Bramsche przyszedł czas na jego rozbudowę. Dodatkowa powierzchnia hal wynosząca 8000 m² pozwoli w przyszłości wydajnie produkować wszystkie serie opryskiwaczy polowych Amazone. Ponadto przewidziano tam dodatkowe miejsce na kontrolę maszyn i optymalizację jakości tych wymagających od strony technologicznej produktów. Związane z tym przeniesienie mocy montażowych pozwoli rozbudować Global Parts Centers w Tecklenburg-Leeden, co pozwoli poprawić dostępność serwisu na całym świecie.

Właściciele firmy sygnalizują, że „w nowoczesnej uprawie roślin decydującą rolę odgrywają tematy takie jak maksymalny plon, efektywność kosztów oraz zrównoważony rozwój”. „Z racjonalnym z punktu widzenia ekonomicznego wzrostem wydajności wiąże się też efektywne zastosowanie wszystkich środków produkcji”. W obszarze gospodarowania dostosowanego do zapotrzebowania firma Amazone już teraz zareagowała, oferując wiele innowacyjnych rozwiązań. Od wiosny 2021 r. w polu pracują pierwsze maszyny UX SmartSprayer. Są one wyposażone w wysoce precyzyjną technologię kamer i przetwarzania obrazu firmy Bosch, dzięki czemu są w stanie wykryć chwasty w uprawach rzędowych i punktowo aplikują w czasie rzeczywistym środki ochrony roślin, korzystając z know how od xarvioTM. Dzięki tej technologii będzie można w przyszłości ograniczyć zastosowanie środków ochrony roślin nawet o 80 proc.

Rosnące wymagania w zakresie wyboru substancji czynnych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska sprawiły, że Amazone opracowała nowy system bezpośredniego dozowania DirectInject dla zaczepianych opryskiwaczy polowych UX. Ten system wyróżniony srebrnym medalem Targów Agritechnica pozwala szybko dozować lub wstrzymywać dawkowanie dodatkowych produktów podczas oprysku, w zależności od indywidualnych wymagań danej powierzchni. Jest to decydująca zaleta pozwalająca zaoszczędzić czas pracy, koszty maszyn i środków ochrony roślin, jednocześnie zmniejszając obciążenie środowiska.

Przedsiębiorstwo charakteryzuje się innowacyjnością również w dziedzinie mechanicznego zwalczania chwastów technologią uprawy międzyrzędowej od firmy Schmotzer. „Uprawa międzyrzędowa ma duży potencjał w zintegrowanym rolnictwie na całym świecie. Widzimy tendencję w kierunku większej ekologiczności nowoczesnego rolnictwa, przykładowo poprzez kombinację uprawy międzyrzędowej oraz aplikacji pasmowej. W połączeniu z nawożeniem płynnym oraz celowym lub selektywnym stosowaniem środków ochrony roślin w tym samym cyklu roboczym, w przyszłości otworzą się nowe możliwości pozwalające na optymalizację uprawy gleby” – prognozują Christian Dreyer i dr Justus Dreyer.

Biorąc pod uwagę rosnącą odporność na środki ochrony roślin i ograniczenia w ich stosowaniu, uprawa gleby zaczyna odgrywać ogromną rolę w dziedzinie utrzymania higieny pola. W związku z tym Amazone wprowadza w bieżącym roku na rynek nowy 6-belkowy kultywator Cobra do uprawy płytkiej. Oprócz optymalnego wymieszania pozostałości pożniwnych, wytwarza on dużą ilość drobnoziarnistej gleby. Zapewnia to roślinom optymalne warunki kiełkowania.

Ponadto firma Amazone poprzez nośnik narzędzi TopCut wprowadziła na rynek nowy projekt umożliwiający uprawę dostosowaną do warunków klimatycznych. W zależności od sytuacji można wybierać spośród różnych narzędzi. Główna zasada, którą się tu kierowano, była ultrapłytka uprawa dla ograniczenia parowania wody oraz zapewnienia optymalnych warunków kiełkowania.

Amazone wzmacnia rolę intensywnej uprawy gleby również poprzez rozwój dwóch całkowicie nowych serii pługów. Półzawieszany pług obrotowy z ilością korpusów od 7 do 9 w klasie ciągników o mocy do 400 KM zapewnia największe prędkości robocze i minimalne zużycie dzięki nowym korpusom SpeedBlade, przez co stał się nowym okrętem flagowym wśród maszyn tego typu. Dzięki automatycznemu dopasowaniu pierwszego korpusu AutoAdapt oraz oszczędzającemu materiał procesowi obrotu SmartTurn, Tyrok spełnia wysokie wymagania w dziedzinie precyzji i stabilności. Tymi samymi zaletami charakteryzuje się nowy zawieszany pług obrotowy Teres wyposażony w cztery do sześciu korpusów, dla mniejszych klas ciągników.

W dziedzinie wysiewu punktowego rozszerzono rodzinę Precea o składaną wersję o szerokości 6 metrów. Ta precyzyjna maszyna dla dużych prędkości roboczych obejmująca nawet 12 rzędów może zostać opcjonalnie wyposażona w tylny zestaw do nawożenia lub przedni zbiornik FTender zapewniający maksymalną wydajność.