Floriany 2018

Floriany to ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika „Strażak”.

Skierowany jest do ochotniczych straży pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Podczas konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Kapituła konkursowa nominuje do nagrody głównej najlepsze projekty spośród nadesłanych inicjatyw, a następnie podczas Gali Finałowej ogłasza zwycięzców w każdej z kategorii. Zwycięzcy otrzymują prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

W konkursie zdefiniowano kategorie, które pokazują szeroki wachlarz obszarów aktywności OSP oraz złożoność życia każdej społeczności. Kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest częścią programu edukacyjnego dla szkół podstawowych realizowanego w partnerstwie przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP.

Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji konkursu Floriany:

Infrastruktura

OSP samodzielnie lub we współpracy z samorządami, lokalnymi organizacjami oraz różnymi instytucjami podejmują inicjatywy związane z poprawą i rozwijaniem lokalnej infrastruktury, np.: tworzeniu atrakcyjnych i bezpiecznych placów zabaw, remontują świetlice wiejskie, które są ośrodkami integracji i życia kulturalno-społecznego wspólnoty, Również remiza strażacka bywa ważnym elementem lokalnej infrastruktury, bowiem często jej część zostaje oddana mieszkańcom do różnych celów i rozwijania aktywności.

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zagrożeń to podstawowy i bardzo szeroki zakres działań OSP. Potrafią w bardzo pomysłowy sposób edukować w prewencji nie tylko przeciwpożarowej, namawiają do instalowania czujników czadu, noszenia odblasków, uczą prawidłowej ewakuacji w sytuacjach zagrożenia życia. Często wiedza, jaką przekazują dzieciom podczas pokazów ratowniczych pozwala uniknąć zagrożenia, bo dziecko ostrzega rodziców – „mamo, tato, a w szkole strażak mówił, że tak nie wolno.”

Ochrona środowiska i ekologia

Strażacy ochotnicy, mieszkańcy małych miejscowości i wsi żyją blisko natury i dbają o otaczające ich środowisko. Angażują się między innymi w akcje oczyszczania lasów, rzek i stawów, dbają o czystość swoich miejscowości, edukują na temat prawidłowego i bezpiecznego palenia w domowych piecach, podejmują szereg ciekawych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Estetyka przestrzeni publicznej

Estetyka publicznej przestrzeni ma ogromne znaczenie dla jakości życia i kształcenia wrażliwości estetycznej. Strażacy bardzo często upiększają swoje miejscowości tworząc atrakcyjne miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców. Za przykład tego typu działań może posłużyć społeczne budowanie altan, skwerów, sadzenie drzewek i kwiatów, pielęgnacja publicznych klombów i parków a także kolorystyczne odświeżanie ulicznych hydrantów czy czytelne ujednolicanie tablic z nazwami ulic i numerami domów, które ładniej się prezentują i jednocześnie są bardzo pomocne podczas akcji ratunkowych, w których liczy się czas dotarcia pod właściwy adres i szybkość działania.

Edukacja

W tej sferze OSP prowadzą intensywne działania prospołeczne w bardzo wielu obszarach. Uczą wszystkich członków wspólnoty, od najmłodszych po seniorów, prawidłowych zachowań w przypadku zaistnienia niebezpiecznych dla życia sytuacji, prowadzą szkolenia prewencyjne pokazując jak unikać zagrożeń, uczą i inspirują do pielęgnowania lokalnych tradycji oraz historii, objaśniają jak dbać o środowisko naturalne – pokazują jak być lepszym człowiekiem.

Sport, rekreacja i turystyka

Strażacy ochotnicy, którzy sami muszą regularnie dbać o własną kondycję fizyczną, uczestniczą w licznych wydarzeniach sportowych i równie intensywnie angażują się w promocję zdrowego stylu życia. Organizują drużyny i imprezy sportowe dla lokalnej społeczności, aranżują lub współtworzą plenerowe miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji dla swojej społeczności, w których organizowane są pikniki czy wspólne grille. Angażują się – czynnie i pozyskując finansowanie – w budowę wiejskich boisk, tworzenie i rozwijanie ścieżek rowerowych i dla biegaczy, miejsc przeznaczonych do treningów jak siłownie plenerowe, szlaków turystycznych.

Kultura i tradycja

Kategoria ta, silnie powiązana z obszarem edukacji, jest gruntem, na którym OSP realizują bardzo liczne projekty, np. organizują i współtworzą lokalne muzea, izby pamięci przy remizach uwieczniające lokalną historię, podejmują inicjatywy czczące jej bohaterów, przygotowują czasowe wystawy starych fotografii, dzięki którym mieszkańcy dowiadują się jak wyglądały ich miejscowości w przeszłości i jak żyli ich przodkowie. Strażacy tworzą także kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych, zespoły pieśni i tańca, teatry wiejskie, kabarety i zespoły muzyczne, wśród których najbardziej znane są orkiestry OSP. Uczestniczą też w realizacji takich inicjatyw jak zyskujący na popularności projekt „Kino za Rogiem”, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Grzegorz Molewski zasiadający w Kapitule Konkursu Floriany.

Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

Aktywizacja najstarszego pokolenia i inicjowanie współpracy międzypokoleniowej buduje wspólnotę, uczy szacunku dla osób starszych i jednocześnie, inspiruje młodych do pielęgnowania swoich korzeni oraz lokalnych tradycji. Jedną z form społecznej aktywności OSP jest właśnie dbałość o seniorów, a zwłaszcza o osoby samotne, które mieszkają same lub przebywają w domach opieki. Strażacy ochotnicy inicjują wspólne projekty dla seniorów i młodzieży, organizują lub współorganizują pomoc dla osób starszych angażując do tego także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, udostępniają seniorom świetlice w remizach do wspólnego spędzania czasu, organizują dla nich wieczorki, wystawy zdjęć z prywatnych kolekcji, itp.

Integracja społeczna jest wielką wartością, która buduje siłę społeczności i dzięki której możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia wspólnoty. Strażacy ochotnicy zazwyczaj są inicjatorami, organizatorami i współorganizatorami wydarzeń – festynów, pikników, które w radosnej atmosferze umacniają społeczne więzi. Są to również idealne okazje dla OSP do prowadzenia pokazów bezpieczeństwa, nauki udzielania pierwszej pomocy jak również aktywizowania mieszkańców do sportowej rywalizacji. Nierzadko strażacy organizują przy remizach świetlice środowiskowe z bardzo atrakcyjnym programem rekreacyjno-edukacyjnym dla dzieci.

Innowacje oraz integracja cyfrowa

Ochotnicze Straże Pożarne, idąc z duchem czasu i rozwojem nowych technologii, intensywnie działają na rzecz powszechnego i bezpiecznego zarazem włączenia swoich społeczności do sieci, rozwijania biegłości w posługiwaniu się komputerami. W świetlicach remiz strażackich powstają publicznie dostępne sale wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy podłączony do szybkiego Internetu. Często to tutaj dzieci uczą się obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Współpraca zagraniczna

Ochotnicze Straże Pożarne tradycyjnie już współpracują na szeroką skalę ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami z różnych państw – sąsiednich jak i tych odległych. Organizowane są wymiany młodzieży, imprezy integracyjne oraz wspólne międzynarodowe przedsięwzięcia polegające na pozyskiwaniu profesjonalnego sprzętu, samochodów i wyposażenia.

Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Jest to kategoria szczególna konkursu Floriany, za której pośrednictwem strażacy ochotnicy mają możliwość podziękować przedsiębiorcom i pracodawcom działającym na terenie gminy, powiatu, województwa za wspomaganie społecznie pożytecznych inicjatyw, których efektem jest poprawa warunków życia społeczności, czyli ich wkład w rozwój odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Kategoria specjalna – „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować” skierowana do strażaków ochotników, jest częścią programu edukacyjnego dla szkół podstawowych o tej samej nazwie realizowanego w partnerstwie przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP. Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu „RUR” zostaną nagrodzone przez prezesa Fundacji WOŚP i członka Kapituły Konkursu Jurka Owsiaka podczas ceremonii wręczenia FLORIANÓW 4 maja 2018 roku.

– Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY najbardziej aktywne społecznie Ochotnicze Straże Pożarne, samorządy, organizacje pozarządowe i lokalnych pracodawców. Zgłoszenia można nadsyłać do północy 28 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY” – informuje Nina Mirgos-Kilanowska, rzecznik prasowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

