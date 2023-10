Fiołek polny. Chwasty bez tajemnic – najważniejsze cechy, występowanie, szkodliwość, ciekawostki

Fiołek polny może być wektorem dla niektórych chorób grzybowych, np. mączniaka prawdziwego dyniowatych, mączniaka rzekomego czy drobnej plamistości liści. Czy wiesz, że potrafi „wystrzelić” swoje nasiona na odległość nawet 2 m

Fiołek polny (Viola arvensis), ang.: field pansy, potocznie: bratek, wiola, dziki bratek, bratek drobnokwiatowy, fiołek drobny, macoszka, sierotka. Rodzina: Violaceae (fiołkowate). Roślina roczna, jara i ozima. Wschodzi od wiosny do jesieni. Kwitnie od kwietnia do listopada. Rośnie na wysokość 5-35 cm. Rozmnażanie z nasion. Produktywność jednej rośliny to 150-3 tys. nasion, które zachowują żywotność 2-10 lat.

Występowanie i szkodliwość

Gatunek bardzo pospolity w całej Polsce, występuje na różnych typach gleb. Zachwaszcza wszystkie uprawy polowe, występuje również na ugorach i odłogach.

Gatunek ten wykazuje dużą konkurencyjność w początkowym okresie rozwoju roślin uprawnych oraz nadmiernie zagęszcza łan, pogarszając warunki fitosanitarne. Ekonomiczny próg szkodliwości dla tego chwastu w większości roślin uprawnych wynosi 20-25 roślin na 1 m2.

Czy wiesz, że

Fiołek polny jest gatunkiem wskaźnikowym gleb piaszczystych, słabo-gliniastych, ubogich w azot i węglan wapnia. Fiołek polny potrafi „wystrzelić” swoje nasiona na odległość nawet 2 m (zjawisko to nosi nazwę ballochorii). Wystrzelone nasiona są dalej roznoszone przez mrówki (zjawisko mymekochorii) oraz niewielkie ssaki (zjawisko endochorii). Fiołek polny może być wektorem dla niektórych chorób grzybowych, np. mączniaka prawdziwego dyniowatych, mączniaka rzekomego czy drobnej plamistości liści.