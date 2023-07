Eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie “ledwo działa” 

W 49 tygodniu funkcjonowania “korytarza zbożowego” z portów morskich w obwodzie odeskim na Ukrainie wyeksportowano o 45% mniej przesyłek niż w tygodniu poprzednim – informuje Ukraiński Klub Agrobiznesu.

Załadowano w tym okresie jedynie 4 statki – o dwa mniej niż tydzień temu, lecz nie przeszły one jeszcze niezbędnych kontroli.

Od końca czerwca inspekcji nie przeszedł ani jeden wpływający statek – informuje UCAB. Obecna “umowa zbożowa” wygasa 17 lipca 2023 r., ale jeszcze przed tą datą prace „korytarza zbożowego” zostały maksymalnie spowolnione.

“Obecnie cały rynek rolny czeka na dalsze losy porozumienia, gdyż rozpoczęły się żniwa, a kwestia eksportu staje się szczególnie paląca” – czytamy w komunikacie UCAB.

W całkowitym wolumenie eksportu “korytarzem zbożowym” w 49 tygodniu 59% stanowiła kukurydza a 26% pszenica. Ukraińskie produkty trafiły do krajów Azji (Chiny i Turcja), Afryki (Tunezja) i Europy (Francja).

Łącznie od uruchomienia „korytarza zbożowego” od 1 sierpnia 2022 r. do 9 lipca 2023 r. Ukraińcy wyeksportowali za granicę 32,8 mln ton produktów rolnych.

Czy w tej sytuacji można dziwić się, że ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej prowadzi ofensywę dyplomatyczną w celu zniesienia zakazu importu zbóż do 5 państw UE? Można by powiedzieć – ale jest przecież tranzyt, na co narzekają? Zdaniem UCAB państwa “koalicji 5” wprowadziły procedury, które znacząco wydłużają czas odprawy towarów przez co paraliżują tranzyt zbóż “korytarzem solidarności” – o czym pisaliśmy tutaj . Tymczasem, o czym również wielokrotnie pisaliśmy, eksport produktów rolnych stanowi 45% całkowitego eksportu Ukrainy i daje państwu 16% PKB. Jest to więc kluczowa dziedzina dla gospodarki Ukrainy, tym bardziej w kontekście zniszczeń wojennych i przyszłej odbudowy państwa.

Dlatego ważne jest, by podczas lipcowego spotkania ministrów rolnictwa “koalicji 5” z ministrem rolnictwa Ukrainy zostały wypracowane mechanizmy umożliwiające uczciwy handel i jak największy tranzyt ukraińskich produktów rolnych do ich tradycyjnych odbiorców.