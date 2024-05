Niewielkie, acz systematyczne wzrosty cen: Ceny zbóż 12.05.2024

Początek bieżącego tygodnia przynosi dalsze wzrosty cen zbóż na krajowym rynku. Nie są one być może zbyt imponujące, ale dalsze cięcie światowych prognoz zbiorów i niezbyt sprzyjająca pogoda u światowych producentów mogą dawać nadzieję na utrzymanie tej sytuacji. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 14.05.2023 r.?

Cały czas dobra sytuacja pod względem cen, gdzie pszenica i rzepak notują dawno nie widziane rekordy cenowe nie pozwala na spadki również w kraju. Taka sytuacja ma szansę utrzymać się dłużej ponieważ przewidywania odnośnie produkcji u największych producentów pszenicy i rzepaku są caly czas obniżane.

Dodatkowo na rynku krajowym ponowne zmniejsza się podaż ziarna i firmy przetwórcze, które bazowały na starych zapasach w poszukiwaniu ziarna do dalszej produkcji muszą oferować lepsze ceny, co jest jak najbardziej z korzyścią dla tych którzy jeszcze takowe ziarno posiadają.

Wszystkie te czynniki powodują, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1070 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 670 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 820 zł za tonę.

Dość stabilnie zachowują się ceny jęczmienia, gdzie wzrosty są minimalne i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 560 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Nieznacznie podniosły się także ceny za jęczmień paszowy i maksymalną ceną jest obecnie 740 zł/t, a minimalnie można dostać 530 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 720 zł/t.

Równie niewielkie wzrosty odnotowało żyto i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 600 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 640 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Zyskuje również rzepak którego maksymalne wyceny wzrosły i obecnie maksymalną stawką jest 2070 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1720 zł/t.

Dobre notowania na rynkach światowych przełożyły się również na krajowy rynek kukurydzy, gdzie cena maksymalna nieznacznie wzrosła i maksymalne stawki to nawet 820 zł/t. Minimalnie zaś kupujący płacą 620 zł/t. Ceny utrzymuje również owies za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 980 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 690 zł za tonę.