Eksperci CIECH Sarzyna radzą: nadchodzi kluczowy okres dla ochrony tegorocznych zasiewów przed chwastami

Kwiecień i początek maja to według ekspertów CIECH Sarzyna, największego polskiego producenta środków ochrony roślin, właściwy czas do zaaplikowania środków chwastobójczych na zasiewy. Ich zdaniem wielu rolników poprzestaje na użyciu środków jesienią, a w takim przypadku – kiedy mamy do czynienia z długą i ciepłą jesienią (jak w 2018 roku) – może się to okazać niewystarczające. Oczywiście, w przypadku tych zasiewów, wobec których nie zastosowano środków chwastobójczych, wiosenna aplikacja jest właściwie elementem rolniczego „abecadła”. Bogata oferta środków CIECH Sarzyna oraz porady dostępne m.in. na stronie ciechagro.pl, pozwolą jednak skutecznie przygotować ochronę pola przed chwastami!

Rolnik, który maksymalnie chce wykorzystać skuteczność takich środków, musi pamiętać o trzech kluczowych kwestiach: dokładnym sprawdzeniu pola pod kątem obecności konkretnych gatunków chwastów, rotacji środków używanych do ochrony w przypadku powtórnych aplikacji i doborze dawki do fazy rozwojowej chwastów – tłumaczy Bartosz Waniorek, Product Manager z Działu Marketingu Biznesu Agro Grupy CIECH.

Lustracja pola przed wyborem środka pozwoli dobrać idealny produkt z oferty CIECH Sarzyna do danego rodzaju chwastu i uprawy. W przypadku ponownego wykonania zabiegu ważna jest również rotacja mechanizmów działania – jeżeli jesienią zastosowaliśmy preparat z grupy sulfonylomoczników do zwalczania danej grupy chwastów, wiosną powinniśmy zastosować substancje aktywną o innym mechanizmie działania np. tzw. regulatorów wzrostu. Rotacja produktami o różnych mechanizmach działania jest ważnym elementem budowania strategii w walce z odpornością chwastów.

Idealnym rozwiązaniem do wiosennej walki z chwastami jest CHWASTOX®, który charakteryzuje się szybkim efektem działania, szerokim spektrum zwalczanych chwastów oraz przeciwdziałaniem zjawisku odporności chwastów – tłumaczy Bartosz Waniorek, Product Manager z Działu Marketingu Biznesu Agro Grupy CIECH.

Jednym z wyróżników herbicydów z rodziny CHWASTOX® jest szybki efekt chwastobójczy, widoczny po 2-3 dniach. W przypadku innych produktów dedykowanych do aplikacji wiosennej pierwsze efekty widoczne są po znacznie dłuższym okresie czasu. Kluczową zaletą tego jednego z najpopularniejszych w Polsce herbicydów jest też szerokie spektrum zwalczanych chwastów. CHWASTOX® doskonale radzi sobie z szerokim spektrum uciążliwych chwastów, do których należy zaliczyć przytulię czepną, mak polny, chabra bławatka, komosę białą czy samosiewy rzepaku.

Bardzo ważne jest też by środek przeciwdziałał tworzeniu zjawiska odporności chwastów na herbicydy. W przypadku cyklicznego stosowania tych samych substancji aktywnych lub substancji o takim samym mechanizmie działania możliwe jest z czasem zaobserwowanie na polu biotypów odpornych. Aplikowany środek nie wykazuje wówczas skuteczności w stosunku do takich chwastów. Problem ten może narastać w kolejnych latach, jeżeli rolnik odpowiednio nie zdiagnozuje problemu i nie podejmie świadomych działań naprawczych – mówi Bartosz Waniorek, Product Manager z Działu Marketingu Biznesu Agro Grupy CIECH.

Przewagą oferty produktów CHWASTOX® jest także ich różnorodność – klienci mogą wybrać produkt dopasowany do własnych potrzeb i specyfiki plantacji.

CHWASTOX® EXTRA 300 SL i CHWASTOX® 750 SL, produkty zawierające jedną substancję aktywną, zwalczają podstawowe chwasty w uprawie zbóż. Wysoka mieszalność z innymi produktami w różnych formach użytkowych sprawia, że są idealnym komponentem mieszanin opryskowych, rozszerzającym spektrum zwalczanych chwastów czy też przyspieszającym efekt chwastobójczy.

Kompleksowe rozwiązanie problemów z chwastami gwarantuje CHWASTOX® TURBO 340 SL oraz CHWASTOX® NOWY TRIO 390 SL. To doskonałe rozwiązania dla osób poszukujących sprawdzonego i skutecznego rozwiązania na szerokie spektrum chwastów. Połączenie kilku substancji aktywnych w idealnie skomponowanych i sprawdzonych formulacjach zapewnia szybkie i skuteczne działanie preparatów. CHWASTOX® NOWY TRIO 390 SL jest udoskonalonym następcą dobrze znanego CHWASTOX TRIO 540 SL. Nowa rejestracja herbicydu daje rozszerzony zakres stosowania preparatu, także w pszenicy jarej, oraz szersze spektrum chwastów wrażliwych (w zbożach ozimych i jarych).

CHWASTOX® COMPLEX 260 EW – wykazuje wysoką skuteczność w stosunku do bardzo szerokiego spektrum chwastów, w tym także tych uciążliwych, takich jak przytulia czepna, chaber bławatek czy mak polny. Herbicyd ten w swoim składzie zawiera niespotykane dotychczas na rynku herbicydów zbożowych połącznie 3 substancji aktywnych w bardzo dobrze przygotowanej i dopracowanej formie użytkowej EW, co daje pożądane efekty w postaci wysokiej skuteczności. CHWASTOX® COMPLEX 260 EW może być stosowany do fazy 2.go kolanka, co wyróżnia go na tle pozostałych herbicydów z rodziny CHWASTOX®.

Więcej wartościowych porad na temat ochrony roślin uprawnych można znaleźć na stronie www.ciechagro.pl lub na kanale „CIECH Sarzyna” na portalu YouTube.

