Dzień Kukurydzy w firmie Szmidt. Jak funkcjonuje nowoczesne gospodarstwo i skup? [video]

Na początku października Firma Szmidt zorganizowała Dzień Kukurydzy, który już po raz 8. odbył się w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Jana i Wiolettę Szmidtów w miejscowości Biskupie k. Ślesina.

– Firma Szmidt gospodaruje na powierzchni 360 ha. W gospodarstwie uprawiamy 100 ha rzepaku, 100 ha pszenicy, a pozostałe hektary to kukurydza. Staramy się w gospodarstwie wykorzystywać jak najnowsze technologie, korzystamy z pomocy wykwalifikowanych doradców zarówno w sprawach związanych ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin, jak i nawożenia, by na bieżąco być z nowościami – powiedział Kacper Mazurek, kierownik w gospodarstwie Jana Szmidta.

Podczas imprezy zaprezentowano zbiór kukurydzy z poletek demonstracyjnych, pomiar plonów oraz maszyny do uprawy i zbioru kukurydzy. Firmy nasienne miały możliwość zaprezentowania szeregu odmian kukurydzy.

– Firma Szmidt skupuje od okolicznych rodników ok. 150 000 t kukurydzy. W związku z tym sami sprawdzamy i testujemy odmiany, tak by najlepsze z nich polecić właśnie naszym dostawcom – by wszyscy (zarówno oni, jak i my) byli zadowoleni z plonów. Podczas pokazów takich jak ten weryfikujemy, która z odmian sprawdziła się najlepiej. Na poletkach porównaliśmy 30 odmian i rolnicy mogli sami sprawdzić i ocenić zebrany plon z poszczególnych poletek – powiedział Mariusz Kaliszewski zajmujący się w Firmie Szmidt skupem ziarna.

Przypomnijmy, że Firma Szmidt to nowoczesna firma zajmująca się skupem zbóż oraz zaopatrywaniem rolników w niezbędne środki do produkcji rolnej. Współpracuje z okolicznymi gospodarstwami w regionie wschodniej Wielkopolski oraz południowej części Kujaw. Firma została założona w 1992 roku. Założycielem firmy jest Jan Szmidt. Firma powstała na bazie byłego punktu skupu zboża PZZ w Ślesinie. W 2013 roku w ramach realizacji planu rozwoju firmy punkt skupu oraz siedziba zostały przeniesione do Biskupia. Główną działalnością firmy jest skup i sprzedaż hurtowa zboża, a także magazynowanie, przeładunek oraz transport pasz.

– Oprócz prowadzenia gospodarstwa, od początku działania firmy, czyli od 1992 roku, zajmujemy się również skupem zbóż. Skupujemy wszystkie zboża, w ilości ok. 8 000 t rzepaku, 150 000 t kukurydzy oraz 60 000 t pozostałych zbóż – podkreślił właściciel gospodarstwa Jan Szmidt.

Obecnie Firma Szmidt zajmuje się kontraktacją oraz skupem rzepaku, kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia oraz owsa. Ponadto oferuje rolnikom kwalifikowany materiał siewny i nawozy.