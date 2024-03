Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP (FAQ)

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego opublikowało na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące systemu jakości QMP przy korzystaniu z ekoschematu „Dobrostan zwierząt”. Są to odpowiedzi na najczęściej zadawane przez hodowców pytania w tej sprawie.

System Jakości Mięsa QMP (Quality Meat Program) umożliwia rolnikom uzyskanie wsparcia finansowego za spełnienie określonych kryteriów dotyczących chowu i opieki nad bydłem. Do systemu może przystąpić każdy hodowca, nawet jeśli nie należy do PZPBM. Musi jednak spełnić kilka warunków: konieczne jest trzymanie bydła bez uwięzi, złożenie wniosku o certyfikację do jednej z czterech jednostek certyfikujących (wybór jednostki należy do hodowcy) i podpisanie deklaracji przystąpienia do programu. Pozostałe główne kryteria Systemu QMP to: opracowany plan żywienia i dbałość o jakość paszy, stała współpraca z lekarzem weterynarii w opracowywaniu planu poprawy zdrowia bydła oraz działania prośrodowiskowe.

Należy pamiętać, że uzyskanie certyfikatu musi nastąpić przed 15 maja 2024 roku – certyfikat QMP jest uwzględniany we wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o płatności obszarowe i bezpośrednie z Ekoschematu Dobrostan Zwierząt dla bydła QMP.

Za każdą krowę mamkę w Systemie QMP otrzymuje się 250 zł, natomiast za każdego opasa – 130 zł. Warto zauważyć, że dla rolników przystępujących do Ekoschematu Dobrostan Zwierząt dla bydła QMP nie ma limitów i dotyczy to wszystkich zwierząt w gospodarstwie objętych certyfikatem QMP. Przystąpienie do systemu QMP nie oznacza, że bydło z certyfikatem trzeba sprzedawać do konkretnego zakładu mięsnego, jednak zakłady mięsne posiadające certyfikat QMP mogą oferować większą stawkę za bydło QMP.

W Systemie QMP kwalifikują się różne rasy bydła mięsnego oraz mlecznego, takie jak Limousine, Charolaise, Angus, Hereford, Salers, Simental, Galloway, Highland, Belgijska biało-błękitna, Wagyu, Blond d’Aquitaine oraz mieszańce mięsne. Katalog ras i mieszańców jest zamknięty.

Certyfikat jest przyznawany na okres 12 miesięcy. Płatności obejmują koszt audytu, który jest zgodny z cennikiem jednostki certyfikującej oraz koszt administracyjny na rzecz administratora systemu w wysokości 9,50 zł netto za każdą sztukę bydła na certyfikacie.

