Do Hiszpanii powinno trafiać zboże z Polski, a nie z Ameryki Południowej 

Sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen przebywa w Polsce na zaproszenie Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Jednym z punktów wizyty było spotkanie z ministrem rolnictwa Robertem Telusem.

Podczas rozmowy sekretarz Pesonena z ministrem Telusem poruszany był temat ukraińskiego zboża i polskiego embarga. Robert Telus po raz kolejny przedstawił polski punkt widzenia na temat destabilizacji polskiego rynku, konieczności realnego wsparcia korytarzy tranzytowych, powiedział także, że gdyby decyzja o zakazie importu zbóż na rynki 5 państw UE zależała od ministrów rolnictwa, to zakaz byłby przedłużony.

Pekka Pesonen zgodził się, że zboże z Ukrainy powinno było w całości wyjechać do krajów, które tego zboża potrzebują, ale to się nie udało. Podkreślił, że rozwiązanie problemu ukraińskiego zboża należy do Unii Europejskiej.

Sekretarz Copa-Cogeca powiedział również, że teraz, gdy brakuje zboża w Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech, nie powinno tam trafiać zboże z Ameryki Południowej, lecz z krajów Unii Europejskiej, między innymi z Polski.

– Dlaczego nie wypełnić braków zbożem z Polski, Rumunii, Bułgarii, Węgier czy Słowacji – pytał sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen, cytowany w komunikacie prasowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.