Listopad to ostatni czas na nawożenie użytków zielonych obornikiem. Ten nawóz naturalny, którego hodowcy bydła mlecznego mają pod dostatkiem, jest cennym źródłem składników pokarmowych dla traw i roślin motylkowatych na użytkach zielonych. Dostarcza jednocześnie makroelementów (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka), jak i mikroelementów (bor, mangan, miedź). Dlaczego warto nawozić użytki zielone obornikiem, kiedy go stosować oraz w jakich sytuacjach uważać na obornik – radzą specjaliści Barenbrug, partnera programu Krowie na Zdrowie.

Kiedy stosować obornik na użytki zielone?

Optymalny czas na stosowanie obornika to okres pozawegetacyjny, zwłaszcza listopad, ponieważ obornik jest stosowany na darń łąkową. W tym czasie rośliny są już w stanie spoczynku, niska temperatura i wilgotna darń skutecznie zabezpieczają przed dużymi stratami azotu, a składniki pokarmowe mogą być zatrzymywane przez kompleks sorpcyjny nie zamarzniętej gleby. Najlepszy jest obornik przefermentowany, drobny i niezbyt wysuszony, gdyż posiada odpowiednią ilość drobnoustrojów mineralizujących materię organiczną.

Obornik jest źródłem składników pokarmowych dla traw i roślin motylkowatych na użytkach zielonych. Dostarcza jednocześnie makroelementów (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka), jak i mikroelementów (bor, mangan, miedź). W dawce 20 ton obornika na 1 hektar wprowadza się do gleby około 90 kg azotu, 50 kg P2O5, 120 kg K2O, 100 kg CaO i 30 kg MgO. Oprócz działania nawozowego, obornik regeneruje użytki zielone, zwłaszcza po okresie suszy. W wyniku stosowania obornika w tym okresie do gleby przechodzi około 90% potasu, 60% fosforu i 50% azotu. Zalecana dawka obornika na użytki zielone to 20-30 t/ha co 4-5 lat

Kiedy uważać na obornik?

Stosowanie obornika słomiastego wiąże się z koniecznością zgrabienia resztek słomy wczesną wiosną. Nawożenie obornikiem może spowodować pogorszenie smakowitości runi na skutek przykrego zapachu, na który wrażliwe są szczególnie krowy. Toteż pierwszy odrost runi po wprowadzeniu obornika lepiej przeznaczyć na konserwację, a nie wykorzystywać jako pastwisko. Na obiektach zagrożonych zmyciem obornika przez wiosenne zalewy i wody opadowe należy go stosować po pierwszym pokosie.

Źródło: Krowie na Zdrowie