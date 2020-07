Demonstracyjne maszyny Kuhn w specjalnych cenach

Na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych firma Kuhn Maszyny Rolnicze proponuje swoje produkty w obniżonych cenach. Oferta dotyczy maszyn popokazowych oraz fabrycznie nowych ze starszych roczników.

Wśród wystawionych na portalu maszyn znajdziemy m.in. brony aktywne, agregaty uprawowe, opryskiwacze i rozdrabniacze.

Ciekawą propozycją jest agregat Kuhn Performer 3000 o szerokości roboczej 3 m wyposażony m.in. we wzmocnione elementy robocze i wał uprawowy HD Liner o średnicy 700 mm. Jest to maszyna demonstracyjna wyprodukowana w 2019 r. Została ona wyceniona na 131 906 zł netto.

Na liście ogłoszeń widnieje również Performer 6000 (6 m). Jest to również maszyna demonstracyjna, jednak wyprodukowana w 2017 r. Wyceniono ją na 258 500 zł netto.

W ofercie firmy znajdziemy również rozsiewacz Rauch Axis 50.2 M EMC W VS PRO ISOBUS Jest to nowa maszyna wyprodukowana w roku 2017. Cechą charakterystyczną dla tego rozsiewacza jest zastosowanie systemu EMC (elektroniczne sterowanie przepływem nawozu), który co sekundę reguluje dawkę wysiewu z lewej i prawej strony rozsiewacza, działając podobnie jak „system ważenia” na każdej tarczy osobno. Rozsiewacz wyposażono m.in. w zbiornik o pojemności całkowitej 4200 l, nadstawę GLW 2000, plandekę i tarcze wysiewające S8: VxR (30-42 m). Rozsiewacz kosztuje 65 308 zł netto.

Dla hodowców bydła ciekawą propozycją może być wóz paszowy Euromix 1 1670 o pojemności 16 metrów sześciennych za 138 531 zł netto (maszyna nowa).

Maszyny objęte są także finansowaniem fabrycznym. Więcej informacji u producenta.