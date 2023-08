Czy w Polsce działa mafia spirytusowa? Co “chlapnął” minister Telus?  

Przebrzmiały już słowa ministra rolnictwa Roberta Telusa o dolewaniu spirytusu do piwa. Stosowne oświadczenia w tej sprawie oburzonych przedstawicieli branży piwnej opublikowały media, natomiast minister – przedstawiciel władzy państwowej – zamilkł.

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP – Browary Polskie, cytowany przez Portal Spożywczy stwierdził, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (celowo piszemy nazwę wielkimi literami, aby podkreślić wagę urzędu) oskarżył branżę o oszustwo:

“Oskarżenie o oszustwo jest oczywiście krzywdzące, ale jeśli pan minister dysponuje jakimikolwiek dowodami na taki proceder, powinien wyraźnie wskazać, kto łamie prawo i podjąć zdecydowane kroki prawne, do czego jest zresztą zobowiązany. Wypowiedź pana Ministra Telusa oznacza zarzut fałszowania produktu oraz popełniania przestępstw karno – skarbowych na szeroką skalę. W imieniu członków naszego Związku oświadczam, że działamy zgodnie z prawem – powiedział Bartłomiej Morzycki”.

Dlaczego dolewanie spirytusu do piwa jest przestępstwem? “To, z jakich surowców może składać się piwo określa definicja wypracowana przez dwie największe organizacje skupiające producentów piwa – ZPPP Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich. Zgodnie z nią w skład piwa wchodzi: słód browarny oraz woda z dodatkiem chmielu lub produktów chmielowych, a także surowce niesłodowane, których zawartość nie powinna jednak przekraczać 45 proc. zasypu. Nigdzie nie ma jednak mowy o spirytusie” – wypowiada się dla Portalu Spożywczego Agata Koppa, dyrektorka ESG i Corporate Affairs, Carlsberg Polska.

Co na to minister Robert Telus? Nie wiadomo. Trzykrotnie zwróciliśmy się do Biura Prasowego MRiRW z prośbą o jakiś komentarz, wyjaśnienie, wytłumaczenie słów ministra, ale bez odzewu. Zrozumielibyśmy odpowiedź w rodzaju – sorry, pan minister jest przepracowany, nie ma obycia dyplomatycznego, po prostu “chlapnął coś” (nomen omen) czego nie powinien i głupio wyszło. Ale nie usłyszeliśmy czegoś takiego. W związku z tym mamy prawo przypuszczać, że minister Robert Telus twierdzi, że w Polsce działa mafia spirytusowa, która nielegalnie wprowadza do obrotu hektolitry spirytusu, nie odprowadzając należytych podatków i działając na szkodę konsumentów.

Kogo oskarża Robert Telus? To pytanie, na które odpowiedzi na pewno nie otrzymamy.