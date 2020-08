Czy rolnik może pracować w czasie kwarantanny?

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, rolnik pozostający w kwarantannie jest osobą zdrową, mającą potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia, może wykonywać prace w swoim gospodarstwie, jednak ma też pewne ograniczenia.

Nie może opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować wysoki poziom higieny (mycie rąk, dezynfekcja rąk i powierzchni etc.). Dopuszczalne jest prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki.

W odniesieniu do tego przypadku, znajduje zastosowanie definicja gospodarstwa rolnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2019, poz. 1362), jako gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha. Kodeks cywilny uważa za gospodarstwo rolne grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dla przyjęcia, że poszczególne grunty stanowią jedno gospodarstwo rolne nie ma decydującego znaczenia ich wzajemne położenie, a więc to czy tworzą one zwarty kompleks, czy też są rozproszone lub czy znajdują się w granicach administracyjnych jednej, czy też kilku gmin. Istotne jest bowiem ich funkcjonalne powiązanie, które pozwala na stwierdzenie, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą.

W przypadku wystąpienia objawów COVID-19 rolnik nie może pracować w gospodarstwie. Reasumując, możliwe są dwie wersje wydarzeń i postępowania.

W pierwszym przypadku, jeżeli rolnik jest zdrowy, czyli nie został jeszcze przebadany lub po pierwszym badaniu nie wykryto wirusa, wtedy może pracować na terenie gospodarstwa, będąc na kwarantannie. I znów potrzebna jest tutaj przytaczana powyżej definicja gospodarstwa. Rolnik może przemieścić się na pole oddalone od domu. Jednakże należy zachować podczas przemieszczania się na pole i podczas pracy w gospodarstwie rolnym wszelką ostrożność, postępować zgodnie z opracowanymi zaleceniami przez Główny Inspektorat Sanitarny. Przebywanie na kwarantannie ma ochronić innych przed zarażeniem. O tym czy jesteśmy zdrowi po kontakcie z chorymi decyduje jednoznaczny drugi wynik i decyzja w tej sprawie sanepidu. Tak więc, jeśli nie mamy informacji, że jesteśmy chorzy – możemy pracować w gospodarstwie.

W drugim przypadku, jeżeli rolnik jest chory, czyli został w organizmie odkryty koronawirus, wtedy o dalszym postępowaniu wobec rolnika decydują służby sanitarne i lekarze – nie decyduje o tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest oczywiste, że w tym przypadku nakazują one izolację osoby chorej od otoczenia, także wobec własnej rodziny. W przypadku ciężkiego stanu – kierują na leczenie do wyznaczonego szpitala. Osoba chora w tym przypadku nie może opuszczać domu lub miejsca wskazanego do pobytu podczas kwarantanny pod groźbą wysokiej grzywny. A więc w efekcie nie może przemieszczać się także po gospodarstwie, którego definicję podano wyżej.

– MRiRW uznaje za wiążące wytyczne GIS. Nie jest jednakże organem właściwym do wydawania wiążących wykładni i interpretacji wytycznych GIS. Należy z uwagi na stale zmieniającą się sytuacją epidemiczną na bieżąco śledzić zarówno przepisy prawa, jak i wytyczne w tym zakresie. Informacje dostępne są na stronach: www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl – informuje Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.