Wystawa Polagra Premiery odwołana

Po tym jak przyszłoroczna, lutowa Agritechnica w Hanowerze została odwołana, dla nikogo nie było już chyba zaskoczeniem, że podobny los spotkać może poznańskie targi Polagra Premiery 2022.

Jak piszą organizatorzy, mając na uwadze najwyższą jakość biznesową organizowanego wydarzenia, a także wsłuchując się w głosy wystawców partnerów, podjęta została decyzja o przełożeniu terminu Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra Premiery na styczeń 2023 roku.

Dalej czytamy: Zawsze dokładamy najwyższych starań, by organizowane przez Grupę MTP wydarzenia przynosiły ich uczestnikom maksymalne korzyści biznesowe. Jesteśmy przekonani, że organizacja targów w styczniu 2023 roku przyczyni się do obecności większej liczby profesjonalnych zwiedzających. Głęboko wierzymy, że nowy termin będzie odpowiednim czasem na organizację targów, które angażują tak liczne grono wystawców oraz zwiedzających.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za okazane do tej pory merytoryczne wsparcie, pomoc i zaangażowanie w organizację targów Polagra Premiery. Zapewniamy, że czas dzielący nas do kolejnej edycji tego wydarzenia wykorzystamy do stworzenia jeszcze wartościowszej i atrakcyjniejszej przestrzeni do międzynarodowych spotkań biznesowych oraz a także jeszcze ciekawszego i bardziej angażującego programu towarzyszącego ekspozycji.