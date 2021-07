Czy przy przejściu na emeryturę trzeba wyzbyć się gospodarstwa?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Co jednak z koniecznością wyzbycia się gospodarstwa, i czy dzierżawa wystarczy, aby się go wyzbyć?

Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i uzupełniającej. Zgodnie z zasadami ubezpieczenia, część składkowa jest uzależniona od wysokości opłacanych składek i od okresu podlegania ubezpieczeniu.

Ta część emerytury jest wypłacana niezależnie do zaprzestania przez świadczeniobiorcę prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast wypłata części uzupełniającej świadczenia jest uwarunkowana przekazaniem gospodarstwa rolnego.

Jak podaje KRUS emerytura podstawowa wynosi 1 013,63 zł, natomiast najniższa emerytura to 1 250,88 zł. W momencie przejścia na emeryturę rolniczą, rolnik musi pozbyć się gospodarstwa poprzez przeniesienie własności gospodarstwa.

Najczęściej spotykanymi formami przeniesienia własności gospodarstwa rolnego są:

umowa darowizny – w tej formie właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie na rzecz obdarowanego własność i posiadanie gospodarstwa rolnego,

umowa o dożywocie – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie własność gospodarstwa rolnego i zapewnia sobie pomoc i opiekę (dożywotnie utrzymanie) od osoby, która przejmuje własność gospodarstwa rolnego,

umowa sprzedaży – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi własność gospodarstwa rolnego na rzecz nowego właściciela, a ten przyjmuje to gospodarstwo za umowną cenę.

W momencie, kiedy emeryt nie chce wyzbywać się własności gospodarstwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej.

Z tym, że aby umowa dzierżawy mogła stanowić podstawę do wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej – oprócz warunków określonych przepisami kodeksu cywilnego – musi spełniać warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (warunki te zostały przedstawione wyżej).

– Umową dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na określony czas. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia społecznego rolników powinna mieć formę pisemną. Umowa dzierżawy, aby wywarła skutek prawny, musi być opatrzona pieczęcią właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), jego podpisem i datą jej potwierdzenia – wyjaśnia Tomasz Dawidziak, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu.