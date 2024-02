Czy pan ma wiedzę, jak funkcjonuje granica? Celnicy stawiają ultimatum Kołodziejczakowi

Związek Zawodowy Celnicy PL zrzeszający pracowników Służby Celno-Skarbowej odniósł się do słów wicepremiera Michała Kołodziejczaka wypowiedzianych w Faktach po Faktach na antenie TVN 24 12 lutego br. sugerujących im, jak czytamy w piśmie, “lenistwo podczas wykonywania czynności służbowych oraz korupcję”.

– W swojej wypowiedzi mówił Pan o służbach granicznych, których jest kilka na granicy, w tym najwięcej podległych Pana resortowi, ale z Pana wypowiedzi wynikało, że chodzi o formację mundurową i użył Pan słowa „celnicy”, sugerując ogólnie do wszystkich służb granicznych „lenistwo podczas wykonywania czynności służbowych oraz korupcję” – czytamy na wstępie.

– Publicznie podważył Pan autorytet funkcjonariuszy reprezentujących Państwo i w jego imieniu realizujących swoje działania. Autorytet i powaga Państwa, w imieniu którego funkcjonariusze wypełniają swoje obowiązki, zostały przez Pana naruszone. Pokrótce odniesiemy się do pomówienia jakie Pan wygłosił publicznie wobec funkcjonariuszy SCS, wtrącając słowo „celnicy” do swojej wypowiedzi! Mamy mimo wszystko nadzieję, że to słowo wypowiedział Pan przypadkowo i nie miał Pan na myśli funkcjonariuszy SCS – dodaje Związek.

– To Rząd może podejmować inicjatywy legislacyjne i inicjować zmianę prawa i Ministerstwo, którym Pan współkieruje posiada wiedzę o skali zjawiska oraz firmach, które w tym uczestniczą, o czym Pan w tym wywiadzie zresztą mówił. Jaki jest problem, aby służby rozpracowały nieuczciwych przedsiębiorców, którzy już po prawidłowym przekroczeniu granicy w procedurze tranzytu, próbują oszukać Skarb Państwa i zaszkodzić interesom rolników i zagrozić bezpieczeństwu obywateli? W Naszej ocenie powinniście Państwo reagować wychodząc z inicjatywą zmiany prawa i procedur, a nie oczerniać funkcjonariuszy, którzy wykonują z ogromnym poświęceniem swoje obowiązki – czytamy w piśmie.

Następnie padają pytania do wiceministra, w tym m.in.: Czy Pan ma jakąkolwiek wiedzę, poza czysto teoretyczną, jak funkcjonuje granica i jakie obowiązują tam procedury i wytyczne?

– To jest bezprecedensowe i karygodne pomówienie i jeżeli Pan tego pomówienia nie wycofa, to może Pan być pewny, że Zarząd podejmie dalsze kroki prawne – informuje Zarząd ZZ Celnicy PL, żądając jednocześnie “przeprosin w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego pisma.”

Pismo w całości dostępne jest tutaj.