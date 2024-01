“Czarna niewdzięczność” Ukrainy i lewicowe środowiska w UE – obrona polskiego rolnictwa testem dla rządu Donalda Tuska 

Ogromny import żywności z Ukrainy to prosta droga do zniszczenia rolnictwa w krajach UE. To zagrożenie jest bardzo realne – mówił Jan Krzysztof Ardanowski w dzisiejszej rozmowie w Programie I Polskiego Radia.

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski w Programie I Polskiego Radia zwracał uwagę na to, że choć rolnicy, ale też niektórzy politycy w państwach UE zaczynają rozumieć, że import żywności z Ukrainy jest zagrożeniem dla rodzimego rolnictwa, to Komisja Europejska stoi wciąż na stanowisku utrzymania możliwości bezkontyngentowego eksportu z Ukrainy.

– Rolnicy w Hiszpanii, Francji, Niemczech dostrzegają, że żywność z Ukrainy jest produkowana warunkach nieakceptowanych w Unii Europejskiej a pomoc Ukrainie nabija kabzę nie ukraińskiemu społeczeństwu, lecz międzynarodowym koncernom – mówił J. K. Ardanowski. – Tymczasem Komisja Europejska chce ponownie otworzyć granice bez jakichkolwiek klauzul, ani związanych z akcyzą, ani też z kontyngentami dostępu. To będzie katastrofa dla rolnictwa europejskiego, w pierwszej kolejności dla krajów, które z Ukrainą graniczą.

Często stawiamy pytanie, jak polskie rolnictwo ma się zmienić, żeby móc w ogóle konkurować z rolnictwem na Ukrainie. Tymczasem to kraj kandydujący powinien dopasować się do reguł panujących w Unii Europejskiej a nie odwrotnie. Na dziś sytuacja jest taka, że rolnictwo na Ukrainie, które nie jest rolnictwem ukraińskim, bo tam rządzą międzynarodowe holdingi w porozumieniu z kilkudziesięcioma rodzinami ukraińskich oligarchów, zupełnie nie pasuje do Wspólnej Polityki Rolnej.

Przed przyjęciem Ukrainy do UE muszą odbyć się „bardzo twarde” rozmowy, zarówno międzynarodowe, jak i bilateralne pomiędzy Polską a Ukrainą – tu J. K. Ardanowski sugeruje umowę międzypaństwową, która będzie regulowała handel.

„Czarną niewdzięcznością” nazwał minister Ardanowski żądania, aby Polska dostosowała się do interesu Ukrainy rezygnując z obrony swojego rolnictwa

– Kiedy my mówimy, że chcemy pomóc Ukrainie w eksporcie do Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, tam, gdzie jest głód, gdzie ta żywność jest potrzebna, to Ukraina w sposób bardzo twardy mów o tym, że ma swoje narody interesy, ma swoje potrzeby i my musimy się do tego dostosować. To po pierwsze czarna niewdzięczność wobec Polski która dała więcej niż się wszyscy na świecie spodziewali tej pomocy dla Ukrainy a jednocześnie niezrozumienie, że my musimy również bronić własnej gospodarki własnego rolnictwa – mówił Jan K. Ardanowski.

Działania Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, co widać w kontekście otwarcia unijnego rynku na bezkontyngentowy i bezcłowy import żywności z Ukrainy, są niezrozumiałe i prowadzą do zniszczenia europejskiego rolnictwa. Jan K. Ardanowski mówi, że wie, że w Brukseli pojawiają się opinie, że w Europie trzeba ograniczyć rolnictwo, a żywność możemy importować z Ameryki Płd. czy właśnie z Ukrainy.

– Tego domagają się środowiska lewackie Unii Europejskiej, ci wszyscy tak zwani ekolodzy często finansowani przez Rosję. To jest test dla premiera Tuska i dla jego rządu, czy będzie niszczenie polskiego rolnictwa czy też obrona tego rolnictwa ,nawet jeżeli to się nie podoba w Brukseli czy na Ukrainie.

źródło: Polskie Radio