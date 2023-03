Toalety dla krów. Tak Holendrzy walczą z emisją tlenku azotu

Jak donosi serwis Interia za holenderskim dziennikiem Algemeen Dagblad, coraz popularniejsze w Holandii stają się toalety dla krów, które pozwalają na ograniczanie emisji tlenku azotu do atmosfery, ale także na bardziej precyzyjne nawożenie.

Zasada działania urządzenia jest dość prosta; dotknięcie pojemnikiem lekko powyżej wymion wywołuje u krów odruch oddawania moczu. Ten zbierany jest do pojemnika i natychmiast odsysany, dzięki czemu metoda zapobiega powstawaniu emisji, magazynując jednocześnie więcej składników nawozowych. Ponadto dzięki temu nie dochodzi do kontaktu moczu z obornikiem; mocz jest bogaty w azot i potas, zaś obornik przede wszystkim w fosforany, więc oddzielenie moczu od obornika pozwala na nawożenie z jeszcze większą precyzją.

Holenderski rząd zobowiązał się zredukować emisję tlenku azotu do 2030 roku o 70 procent, co oznaczałoby redukcję holenderskiej hodowli o 1/3. Z tego też powodu doszło do rolniczych protestów w całym kraju.