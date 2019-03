Copa – Cogeca apeluje

W przeddzień debaty ministrów UE na temat przyszłego budżetu unijnego, Copa i Cogeca apelują o zrezygnowanie z cięć budżetowych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

– Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o planie komisarza Oettingera polegającym na zwiększeniu budżetu unijnego do poziomu 1,1% lub 1,2% dochodu narodowego brutto (DNB) Unii Europejskiej. Dochody rolników plasują się na poziomie 40% średnich zarobków, a ponadto muszą oni zmagać się z coraz to trudniejszymi wyzwaniami, takimi jak skrajna niestabilność rynku lub niekorzystne warunki pogodowe. Jednak to właśnie rolnicy i leśnicy dbają o trzy czwarte terytorium UE stanowiące obszary wiejskie, na których nie istnieje żaden inny rodzaj zatrudnienia. Rolnictwo i leśnictwo to również jedyne sektory zdolne do rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. Co więcej, konsumenci także odnieśli ogromne korzyści dzięki wprowadzeniu WPR – ich wydatki na artykuły spożywcze spadły z poziomu 30% ich dochodów w 1960 r. do poziomu 15%. Należy utrzymać ten pozytywny wpływ– mówi Joachim Rukwied, przewodniczący Copa.

– Oczekuje się, iż światowe zapotrzebowanie na pożywienie wzrośnie o 60% do roku 2050. Rolnicy i ich spółdzielnie będą zmuszeni produkować większe ilości zasobów, w sposób bardziej wydajny. W kontekście wielu zalet rolnictwa i WPR – żywności w przystępnych cenach, środowiska, wzrostu, tworzenia miejsc pracy – wzywamy ministrów do zapewnienia w przyszłej WPR odpowiedniego poziomu wydatków, tj. nie niższego niż obecny. Koniec końców, rolnicy nie powinni płacić ceny za Brexit – dodaje Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca