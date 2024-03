Francuscy rolnicy kontynuują protesty. 66 osób aresztowanych

Rankiem 1 marca rolnicy z francuskiego związku Koordynacja Obszarów Wiejskich wybrali się pod Łuk Triumfalny, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. Chcieli oddać hołd rolnikom, którzy popełnili samobójstwo. Nie zdążyli dojechać, ponieważ zainterweniowała policja.

W piątek rano związkowcy z Koordynacji Obszarów Wiejskich próbowali zablokować Place de l’Etoile na szczycie Pól Elizejskich. Axel Masson, hodowca z Loir-et-Cher, wyjaśnił Agence France-Presse (AFP), że w piątek o 4:00 rano „w spokoju i szacunku” zebrało się około stu osobników. Źródło policyjne potwierdziło, że rolnicy przybyli lekkimi pojazdami i pick-upami około 4 rano, a bele słomy przewożone małymi pojazdami użytkowymi pozostały na drodze. Dodała, że ​​około godziny 6 rano przyjechało osiem traktorów – informuje Le Mond.

„Dziś rano pojechaliśmy [do Paryża] , aby złożyć wieniec pod Łukiem Triumfalnym i oddać hołd wszystkim rolnikom, którzy popełnili samobójstwo ” – powiedział Masson. „Państwo nadal nas nie wysłuchało ” – dodał. Vincent Carré, który uprawia pszenicę w regionie Chartres, opuścił swój dom o 1 w nocy: „Nikomu nie powiedzieliśmy. Przyszliśmy dziś rano, aby uczcić tę okazję (…) ze względu na francuską i europejską politykę rolną”.

Akcja rozgrywała się w niezwykle symbolicznym miejscu, które było miejscem przemocy podczas kryzysu „żółtych kamizelek” w 2018 roku – podkreśla Le Monde.

Koordynacja Obszarów Wiejskich, drugi co do wielkości francuski związek rolniczy, znany jest z gwałtownego wyrażania chłopskiego gniewu. Utworzona w 1991 r. w wyniku rozłamu z większościowym związkiem zawodowym FNSEA, Koordynacja Obszarów Wiejskich jest krytykiem umów o wolnym handlu i przyzwyczajona do zdecydowanych działań – czytamy w Le Monde.