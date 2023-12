COCERAL: niższe zbiory zbóż w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Pierwsza prognoza na 2024 rok

Według najnowszej, jednocześnie pierwszej dotyczącej zbiorów w 2024 roku, prognozy Europejskiego Stowarzyszenia Handlowców Zbożem COCERAL, w UE i Wielkiej Brytanii zebranych w nowym roku zostanie 281,7 mln ton zbóż. To o 5,4 mln ton mniej niż w roku 2023.

Produkcja pszenicy miękkiej ma spaść do 134,2 mln ton wobec 139,5 mln ton w roku mijającym. Wg COCERAL niesprzyjające do zasiewów jesienne warunki spowodowały zmniejszenie powierzchni ozimin we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, krajach bałtyckich i w Polsce. Z kolei dotknięta w mijającym roku suszą Hiszpania ma znacząco zwiększyć produkcję.

Prognozy plonów w poszczególnych krajach:

COCERAL releases its 1st #CropForecast for 2024.

The total #GrainCrop in the EU27+UK is seen at 296.5m t. This is up from the 288.9m t seen in the previous forecast and the 287.1m t harvested in 2022.

This will be further refined in next updates. pic.twitter.com/fqZfY0lehv

— COCERAL (@COCERAL_EU) December 22, 2023