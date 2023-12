Kanada wyeksportuje w tym sezonie 7,7 mln ton rzepaku

Zbiory rzepaku w Kanadzie mają wynieść w sezonie 2023/24 18,3 mln ton, co oznacza wzrost o 0,9 mln ton w stosunku do poprzednich prognoz – podało kanadyjskie Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego.

– Jeśli chodzi o spożycie krajowe, skorygowano je do 10,8 mln ton (+0,5 mln ton) w porównaniu do poprzedniej prognozy. Podniesiono szacunkową wielkość zapasów końcowych o 0,5 mln ton do 1,5 mln ton. Oczekuje się, że eksport upraw wyniesie ogółem 7,7 mln ton (bez zmian) – informuje serwis OleoSkop.

Zbiory pszenicy szacowane są na 32 mln to, co oznacza aż o 2,2 mln ton więcej w porównaniu do poprzednich szacunków. Spożycie krajowe ma wynieść 8,6 mln ton, a zapasy końcowe 4 mln ton.

Produkcję jęczmienia skorygowano o 1,1 mln ton w górę do 8,9 mln ton przy spożyciu wewnętrznym na poziomie 6,2 mln ton. Eksport ma wynieść 2,8 mln ton.