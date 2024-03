Matif: cena rzepaku wciąż rośnie i przekracza już 450 euro za tonę

Rzepak na paryskim Matifie jest najdroższy od 30 listopada 2023 roku. Wczoraj jego cena po wzroście o 5,75 EUR/t zatrzymała się na 452 EUR/t. To przede wszystkim wynik gorszych niż oczekiwano prognoz zbiorów.

– COCERAL spodziewa się w tym roku zbiorów rzepaku w UE i Wielkiej Brytanii na poziomie 20,2 mln ton, co stanowi spadek w porównaniu z poprzednią prognozą wynoszącą 20,3 mln ton i ubiegłorocznymi zbiorami na poziomie 21,3 mln ton – informuje serwis Kaack.

Wzrosły też notowania oleju palmowego oraz soi w USA; cena majowego kontraktu w Chicago wzrosła o 24 ct do najwyższego od siedmiu tygodni poziomu 1209,5 ct/bu (407 EUR/t). To z kolei wynik niezłej sprzedaży eksportowej i wiadomości z Argentyny, gdzie nadmierne opady mogą zaszkodzić uprawom.

Ceny pszenicy spadły w środę po obu stronach Atlantyku; w Paryżu o 1,25 EUR/t do 199 EUR/t, a na CBoT o 7,5 ct do 545 ct/bu (183 EUR/t). Egipt kupił jedynie 110 tys. ton pszenicy bułgarskiej i rumuńskiej po cenie FOB 234,5 EUR/t. Niewykluczone, że Egipt renegocjuje warunki dostaw z eksporterami rosyjskimi, stąd zamówienia z tego kraju są obecnie ograniczone.

Spadek cen to także wynik malejących obaw przed eskalacją konfliktu na Morzu Czarnym.

Spadki były hamowane nieco przez gorsze prognozy zbiorów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – COCERAL obniżyło w środę prognozę zbiorów pszenicy zwyczajnej w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii o 5,4 mln ton ze względu na szkody spowodowane przez ulewne deszcze. W swojej drugiej prognozie zbiorów w 2024 r. COCERAL zakłada, że ​​zbiory pszenicy zwyczajnej w UE i Wielkiej Brytanii w 2024 r. wyniosą 134,1 mln ton. To spadek w porównaniu z 139,5 mln ton szacowanymi w grudniu, a także o 4% wobec zeszłorocznych zbiorów, które wyniosły 140 mln ton – czytamy w serwisie Kaack.

Notowania kukurydzy w kontrakcie czerwcowym wzrosły o 1 EUR/t do 187,75 EUR/t, a COCERAL podniosło swoją prognozę zbiorów kukurydzy w UE i Wielkiej Brytanii do 64,3 mln ton wobec 63,7 mln ton w grudniu. Byłby to wzrost o prawie 3% w porównaniu z 62,5 mln ton w 2023 r.