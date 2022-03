Ciekawostki Agrotech Kielce 2022

Targi Agrotech Kielce 2022 zbliżają się wielkimi krokami i na wystawie, która odbędzie się w dniach 18-20 marca br. nie zabraknie ciekawych wystawców prezentujących swoje produkty. Poniżej przedstawiamy kilka firm.

Polski producent opon rolniczych i przemysłowych – firma Kabat będzie jednym z wystawców na tegorocznej edycji targów Agrotech, w Targach Kielce.

Firma Kabat została założona w 1983 roku i od początku swojego istnienia jest ona biznesem rodzinnym. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Andrzej Kabat. Firma, oprócz opon rolniczych produkuje także opony pełne do wózków widłowych, dętki, ochraniacze, profile gumowe, mieszanki gumowe oraz szeroko pojęte techniczne wyroby z gumy.

Więcej informacji można dowiedzieć się na stronie producenta www.kabat.pl

Oferta maszyn zielonkowych oraz nowinki technologiczne pojawią się na stoisku firmy SaMASZ. To już kolejna polska firma, która wystawi się na tegorocznych targach rolniczych AGROTECH 2022.

Na tegorocznych targach Agrotech w Kielcach zaprezentowane zostaną maszyny do zbioru zielonek – kosiarki i przetrząsacze, a także maszyny komunalne – ramiona wysięgnikowe i głowice koszące. Jak mówi producent, wybór tych produktów jest nieprzypadkowy – wynika ze specyfiki rynku usług rolniczych w południowej Polsce oraz potrzeb klientów.

„Nasze maszyny zaprojektowane zostały z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów. Niezawodne i wszechstronne zapewniają wydajną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. Szeroka oferta maszyn umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Prosta obsługa, wygoda użytkowania i łatwość konfiguracji zwiększają komfort pracy. Maszyny spełniają najwyższe standardy jakościowe. Skutecznie działający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wysoko oceniana przez klientów dostępność części zamiennych powodują, że SaMASZ od ponad 38 lat jest niezawodnym partnerem wielu firm komunalnych i gospodarstw rolnych. W dynamicznym rozwoju wspiera nas bliski kontakt z klientem. Prowadzimy partnerski dialog i jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych klientów. Dzięki temu możemy produkować nowoczesne maszyny, które nadążają za zmieniającymi się potrzebami, stając się tym samym niezastąpionym partnerem w pracy” zaznacza firma.

Ciągniki firmy New Holland nie tylko pojawią się na tegorocznym Agrotechu, ale wręcz zajmą całą halę wystawienniczą. Pojawi się sporo nowości.

Wśród najważniejszych jest Polska Premiera nowego ciągnika New Holland model T7.315HD

Marka New Holland Agriculture zaprezentowała europejskiej prasie branżowej nowy flagowy ciągnik T7 Heavy Duty podczas wirtualnej premiery. Wydarzenie zatytułowane “INTELLIGENT FARMING ALL_WAYS”, miało na celu podkreślenie przyświecającej marce wizji rolnictwa 4.0 oraz jej zaangażowanie w szersze udostępnienie zalet technologii rolnictwa precyzyjnego.

Nowy ciągnik T7 HD zachował mocne osiągi, wyjątkową zwrotność oraz niebywałą wszechstronność, które są znakiem rozpoznawczym tej maszyny. Ciągnik zapewnia użytkownikowi lepsze wrażenia z pracy, dzięki nowoczesnej kabinie Horizon Ultra oraz systemowi najnowszej generacji – PLM Intelligence. Maszyna sprawdzi się idealnie w przypadku dużych gospodarstw i usługodawców wymagających wielozadaniowości w szerokim wachlarzu zastosowań oraz poszukujących większego komfortu, efektywności i wydajności produkcyjnej.

Za pośrednictwem aplikacji MyNewHolland Klienci mogą zarejestrować swoją maszynę i wyszukać informacje techniczne na jej temat, jak również uzyskać dostęp do portalu MyPLMConnect, na którym w jednym środowisku operacyjnym mogą zarządzać swoją flotą oraz danymi gospodarstwa. System MyPLMConnect pozwala otrzymywać dynamiczne informacje w czasie rzeczywistym z poszczególnych maszyn pracujących na polu, a następnie analizować dane i podejmować świadome decyzje.

Marka New Holland wprowadza również nowy odbiornik PLM Cygnus, stanowiący rdzeń udoskonalonego układu automatycznego prowadzenia w ciągnikach marki wyposażonych w system PLM Intelligence. Dostarcza on rzetelnych informacji o położeniu, zapewnia kompensację zmian ukształtowania terenu oraz pomaga w szybkim ustaleniu linii prowadzenia, umożliwiając dokładne i niezawodne prowadzenie. Odbiornik wspiera również satelitarne źródła danych New Holland oraz niezwykle dokładnego sygnału korekcji RTK rozprowadzanego przez naszą sieć PLM RTK oraz sieć internetową.

Będzie też można zobaczyć ciągnik T4.120F

Nowa seria T4 F/N/V spełnia normy emisji spalin Stage V dzięki nowym silnikom F5C i układowi neutralizacji spalin, które zapewniają większą moc i moment obrotowy oraz doskonałe osiągi. Model o mocy 80 KM z nisko położoną maską wyposażono w 8-zaworowy silnik o pojemności skokowej 3,4 litra z układem neutralizacji spalin z katalizatorem DOC i filtrem DPF, który nie wymaga stosowania płynu AdBlue, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Pozostałe modele w tej serii wyposażono w 16-zaworowy silnik o pojemności 3,6 litra i układ neutralizacji spalin Compact HI-eSCR2 z katalizatorem DOC i filtrem SCRoF. Nowy model, T4.120 V/N/F, ma stanowić najlepszą propozycję w gamie. Zapewnia on potężne osiągi, moc nawet 88 kW / 118 KM, spełniając wymagania dotyczące mocy silnika w przypadku zastosowań wykorzystujących WOM i wiele narzędzi.

Kabina ciągnika T4 F/N/V została całkowicie przeprojektowana od podstaw, a przy pracy nad nią wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas opracowywania opatentowanej kabiny New Holland Blue Cab™ 4.

Geofarm – badanie gleby

Firma Agros-Wrońscy współpracuje z firmą Geofarm Tomasz Wroński, która zajmuje się badaniem gleby.0

Badanie gleby: Nawożenie na oko prowadzi do dysproporcji pomiędzy składnikami gleby, a w efekcie do strat w plonach. Wysiew nawozu według przyjętych standardów też nie przynosi wymiernych korzyści, ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób i przez kogo te dawki zostały określone. Każda gleba jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Stomil Sanok Dystrybucja wystawi podczas tegorocznych targów Agrotech 2022 produkty z linii Harvest Belts i Garden Belts.

Pasy klinowe produkowane przez SANOK RUBBER COMPANY Spółka Akcyjna są alternatywą do oryginalnych pasów montowanych w kombajnach rolniczych. Do produkcji używane są wyłącznie atestowane surowce i materiały. Jakość surowców i wyrobów gotowych sprawdzana jest przez laboratorium posiadające specjalistyczne urządzenia do badań mieszanek gumowych, tkanin i kordów oraz wytrzymałości pasów. Badaniom podlegają pasy z produkcji seryjnej, co pozwala na bieżącą kontrolę poziomu i jakości produkcji.

Asortyment wyrobów gumowych firmy Stomil Sanok zawiera wysokiej jakości pasy klinowe, w tym specjalistyczne, stosowane w rolnictwie – „Harvest Belts”, górnictwie – „Duro” i ogrodnictwie „Garden Belts”. W ofercie znajdują się także produkty wykorzystywane przez rynek budownictwa – uszczelki do systemów stolarki otworowej PCV, uszczelki samoprzylepne do okien i drzwi. Ponadto firma jest producentem folii stretch, hurtowym sprzedawcą kół pasowych, uszczelniaczy, łożysk oraz sznurka, siatki i folii do zastosowań rolniczych.

źródło: Targi Kielce