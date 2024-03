Kielecki Agrotech z rekordem odwiedzających

29. edycja targów Agrotech oraz 23. targi Las-Expo zapisały się jako rekordowe pod względem liczby osób zwiedzających. Od 8 do 10 marca Targi Kielce gościły blisko 71 tysięcy osób z Polski i zagranicy, to o około 2 tysiące więcej niż w ubiegłym roku.

Targi Techniki Rolniczej Agrotech oraz Targi Gospodarki Leśnej i Przemysłu Drzewnego Las-Expo przyciągnęły tłumy z całego kraju i zagranicy. Najbardziej kusił blask najnowszych technologii. Nowoczesne ciągniki, kombajny, maszyny do pracy w polu i obsługi gospodarstw nafaszerowane były rozwiązaniami rolnictwa 4.0. Sztuczna inteligencja, zdalna telemetria, telematyka, drony imponowały i ciekawiły. W Targach Kielce przez trzy dni zwiedzający zobaczyli, jak będzie kształtowało się polskie rolnictwo.

– To były trzy fantastyczne dni spotkań całej branży rolniczej, atmosfera, która panowała w halach jest dowodem na to, jak bardzo nasze targi są potrzebne producentom, dystrybutorom, instytucjom rolniczym i przede wszystkim samym rolnikom – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. – Rekord został pobity. Nasze targi Agrotech zwiedziło blisko 71 tysięcy osób. To około 2 tysiące więcej niż rok temu. Bardzo się cieszymy, że nasze wydarzenie jest dla rolników istotne, że chcą odwiedzać Targi Kielce i poznawać najnowocześniejsze technologie, które wystawcy przygotowali dla nich, z myślą o ich potrzebach. Dyskusje, rozmowy toczyły się na każdym stoisku. Rolnicy, którzy potrzebowali kupić nowe maszyny mieli okazję do wynegocjowania bardzo korzystnych cen – podkreśla prezes Targów Kielce.

źródło: Targi Kielce