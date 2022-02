Ceny zbóż 25.02.2022: Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie ceny poszły w górę

Historia wielokrotnie pokazywała, że na każdej wojnie można zarówno sporo zarobić jak i też stracić. Dlatego nikogo nie powinny dziwić wahania cenowe na europejskim rynku zbóż i rzepaku, jakie pojawiły się po rozpoczęciu przez Rosje wojny z Ukrainą.

Zdaniem ekspertów z Internetowej Giełdy rolnej to właśnie niestabilna sytuacja polityczna w Europie spowodowana tym konfliktem miała istotny wpływ na wzrost cen zbóż i rzepaku.

Wczoraj, tj . 24 lutego za pszenicę konsumpcyjną w portach oferowana była cena 1400-1450 zł/t. Kukurydzę można było sprzedać za 1200-1225 zł/t. Podrożał również rzepak, za który na północy kraju można było uzyskać 3580-3620 zł/t – informuje Renata Barczyk z e-WGT.

Ceny zbóż podskoczyły nie tylko w terminalach położonych portach ale również w punktach skupu wewnątrz kraju. Obecnie są to niewielkie podwyżki, które najbardziej widać w cenie pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy i rzepaku. Najbliższe dni pokażą, czy czeka nas stabilizacja, czy tez huśtawka cenowa. Obecnie nie ma jeszcze w skupach kolejek tworzonych przez rolników zainteresowanych sprzedażą ziarna po wyższej niż dotychczas cenie.

Najbliższe dni powinny pokazać, jak dynamiczna będzie sytuacja cenowa w skupach i czy tez na tym rynku pojawia się objawy paniki, jak to ma obecnie miejsce na rynku paliw.

Aktualnie podmioty cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej płaca od 1100 do 1420 złotych, nieco tańsza jest pszenica paszowa. Podmioty skupowe za jej tonę oferują od 1050 do 1200 złotych.

Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 900 do 1150 zł/t, jęczmień browarny od 900 do 1380 zł/t, a owies od 700 do 1020 zł/t.

Rzepak dostępny jest na rynku w cenie od 2870 – 3550 zł/t, natomiast tona kukurydzy ,,chodzi’’ w ocenie od 940 do 1150 złotych.