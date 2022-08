Ceny rzepaku w kraju lecą na łeb. Ceny rzepaku 02.08.2022

Ceny za rzepak w punktach skupowych w kraju podążają za trendami na giełdzie Matif, gdzie cena czarnego ziarna spadła wczoraj o ponad 5 proc. Stawki maksymalne z wczoraj straciły o 125 złotych na tonie.

Maksymalna stawka za rzepak to na dzień dzisiejszy 3050 zł, chociaż jeszcze wczoraj można było uzyskać do 3160 złotych za tonę. Wielu skupujących obniżyło już ceny do poniżej 3 tys. zł za tonę.

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w zakładach przetwórczych (w nawiasach ceny z poniedziałku)

ADM Czernin – 3035, 2980* (3160, 3110*) zł/t netto

ADM Szamotuły – 3035, 2980* (3160, 3110*) zł/t,

Agrolok Osiek – 3000 (3150) zł/t,

Bastik – 3000, (3100) zł/t,

Bielmar – 2980, (3100) zł/t,

Bunge – 3035, 2980* (3170, 3115*) zł/t,

Grupa Wilmar – 3000 (3100) zł/t

Komagra (Kosów Lacki) – 3020 (3190) zł/t,

Komagra (Magazyny własne) – 3020 (3200) zł/t,

Kogmara (Tychy) – 3020 (3200) zł/t,

Mosso – 2850 zł/t,

ZT Bodaczów – Viterra – 2980 (3110) zł/t,

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w firmach pośredniczących

Agrii w zależności od regionu kraju – 2900-3050 (3050-3150) zł/t,

Agro-Mat – 3050 (3180) zł/t,

Agro AS – 3000, 2970* (3140, 3120*) zł/t,

Agrotim Katolik – – zł/t,

Ampol-Merol – 3050 (3150) zł/t,

Chemirol – 3030, 2980* (3150, 3110*) zł/t,

Lechpol Szubin – 2980 (3080) zł/t,

Pol-Tor – 3000 (3100) zł/t,

Osadkowski – 3050, 3000* (3150, 3100*) zł/t,

Ziarn-Pol – 3000 (3150) zł/t.