Korekta cen rzepaku w kraju. Ceny rzepaku 10.10.2022

Podmioty skupujące w Polsce znów dokonały korekt w cenach rzepaku. Jeśli chodzi o kontrakty na warunkach niemieckich, poszły one do góry; maksymalna stawka wynosi obecnie 3150 zł/t wobec 3120 zł/t w notowaniu z 3 października. Stawki na warunkach krajowych z kolei wyrównały się; podmioty oferujące najniższe nieco podniosły ceny i w większości przekraczają one już 3000 zł/t.

Dzienne ceny skupu rzepaku, umowy na warunkach niemieckich (zł/t)

ADM Czernin – 3050 (listopad) magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 3050 (listopad), magazyn kupującego

Bunge – 3040 (październik), 3045 (listopad) magazyn kupującego

Agrii – 3000-3150

Agro As – 3030 (październik) – magazyn kupującego

Chemirol – 3020 (październik), 3050 (listopad) – magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – 3000 – magazyn kupującego

Dzienne ceny skupu rzepaku, umowy na warunkach krajowych (zł/t)

ADM Czernin – 3100 (listopad) magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 3100 (listopad) magazyn kupującego

Agrolok Osiek (Różewo) – 3050 (październik) – magazyn kupującego

Bielmar – 3000 (październik) – magazyn kupującego

Bunge – 3040, 3045 (październik), magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 3000 (październik)

Komagra (Kosów Lacki) – 2990 (październik) – magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 2940 (październik) – magazyn kupującego

Mosso (Radziejowice) – 2650 (październik)

Mosso (Siedliszcze) – 2650 (październik)

ZT Bodaczów – Viterra – 3080 (listopad)

Agrii Polska – 3100-3150 (październik, listopad)

Agro – Mat – 2900 (październik) – magazyn kupującego

Agro As – 3050 (październik) – magazyn kupującego

Ampol – Merol – 3050 (październik) – magazyn kupującego

Chemirol – 3060 (październik), 3090 (listopad) – magazyn kupującego

Lechpol Szubin – 3000 (październik) – magazyn kupującego

Pol – Tor – 3000 (październik) – magazyn kupującego

Procam – 3000 (październik) – magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – 3040 (październik) – magazyn kupującego

Agrotim Katolik – 3000 (październik) – magazyn kupującego

Ziarn – Pol – 2910 (październik) – magazyn kupującego

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 10 października 2022