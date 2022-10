Ceny rzepaku w kraju wzrosły. Ceny rzepaku 26.10.2022

Chociaż cena rzepaku we wtorek na Matifie nieco spadła, to spory poniedziałkowy wzrost dał impuls do podwyżek cen w kraju. Obecnie ceny rzepaku w lustrowanych punktach skupu wynoszą od 2800 do 3060 zł/t.

O ile więc minimalna stawka w porównaniu do notowania z 19 października się nie zmieniła, to cena maksymalna wzrosła o 30 zł/t, a większość podmiotów skupowych podniosła swoje ceny.

Dzienne ceny skupu rzepaku, umowy na warunkach niemieckich (zł/t)

ADM Czernin – 3000 (listopad) magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 3000 (listopad), magazyn kupującego

Bunge – 2985 (październik), 2990 (listopad) magazyn kupującego

Agrii – —

Agro As – 2995 (październik) – magazyn kupującego

Chemirol – 3020 (listopad) – magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – 2990 – magazyn kupującego

Dzienne ceny skupu rzepaku, umowy na warunkach krajowych (zł/t)

ADM Czernin – 3050 (listopad) magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 3050 (listopad) magazyn kupującego

Agrolok Osiek (Różewo) – 3030 (październik) – magazyn kupującego

Bielmar – 2910 (październik) – magazyn kupującego

Bunge – 3045 (październik), 3050 (listopad), magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 2980 (listopad)

Komagra (Kosów Lacki) – 2975 (październik) – magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 2925 (październik) – magazyn kupującego

Mosso (Radziejowice) – 2800 (październik)

Mosso (Siedliszcze) – —

ZT Bodaczów – Viterra – 3060 (listopad)

Agrii Polska – — (październik, listopad)

Agro – Mat – 2900 (październik) – magazyn kupującego

Agro As – 3015 (październik) – magazyn kupującego

Ampol – Merol – 3000 (listopad) – magazyn kupującego

Chemirol – 3070 (listopad) – magazyn kupującego

Lechpol Szubin – 2950 (listopad) – magazyn kupującego

Pol – Tor – 2950 (październik) – magazyn kupującego

Procam – 2950-3000 (listopad) – magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – — – magazyn kupującego

Agrotim Katolik – —– magazyn kupującego

Ziarn – Pol – 3000 (październik) – magazyn kupującego

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 26 października 2022