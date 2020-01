Cenio – nowy lekki i uniwersalny kultywator

Na targach Agritechnica 2019 firma Amazone wprowadziła na rynek nowy, 3-belkowy, kompaktowy kultywator Cenio. Lekki i uniwersalny kultywator mulczujący jest „młodszym bratem” kultywatora Cenius i uzupełnia ofertę zawieszanych kultywatorów Amazone.

Kultywator Cenio jest dostępny w szerokościach roboczych 3 m, 3,5 m i 4 m w sztywnej wersji i może być stosowany z ciągnikami o mocy od 105 do 190 KM. Pomimo bardzo wytrzymałej konstrukcji ramy, Cenio wymaga znacznie mniejszej siły udźwigu niż inne kultywatory. Dzięki temu doskonale nadaje się do uprawy gleby przy użyciu małych i średnich ciągników.

Cenio można stosować uniwersalnie od 5 do 25 cm głębokości roboczej w płytkiej uprawie ścierniska, jak również w uprawie gleby średnio głębokiej mieszającej oraz głęboko spulchniającej. W połączeniu z ciągnikiem kultywator oferuje dużą elastyczność dzięki dwóm punktom połączenia o różnej wysokości zarówno dla łącznika górnego, jak i dźwigni dolnych. Oznacza to, że nawet w przypadku mniejszych ciągników zawsze można osiągnąć optymalną linię ciągu i wystarczająco dużą wysokość podnoszenia. Dodatkowo sworznie kategorii 3 w punktach połączenia na dźwigniach dolnych są obracane do wewnątrz lub na zewnątrz w celu szybkiej zmiany kategorii 3 na 3N.

Pole zębów – optymalne spulchnienie gleby i wymieszanie resztek pożniwnych

Przy rozstawie 30 cm Cenio pracuje bez zapychania się nawet przy dużych ilościach resztek pożniwnych i niezawodnie miesza istniejącą materię organiczną z glebą. Kultywator w wersji Cenio Special jest wyposażony w sworznie ścinalne. W Cenio Super ochrona przed przeciążeniami składa się z nowo zaprojektowanego automatycznego zabezpieczenia przed kamieniami, które przy progu zadziałania 450 kg spełnia najwyższe wymagania w tym segmencie. Nawet w suchych i trudnych warunkach głębokość robocza jest utrzymywana na bardzo dobrym poziomie.

Zęby Cenio mają grządziel znaną z kultywatora Cenius. Dzięki specjalnemu kształtowi grządzieli, która ostrożnie podnosi glebę na czubku lemiesza i przechodzi w kąt natarcia w obszarze blachy prowadzącej, kultywator Cenio jest bardzo łatwy w uciągu, a tym samym oszczędny pod względem zużycia paliwa. Dodatkowo ten kształt grządzieli zapewnia doskonałe właściwości mieszania resztek pożniwnych. Wszystkie znane warianty redlic kultywatora Cenius są dostępne jako narzędzia robocze. Czubki skrzydełkowe C-Mix 350 mm można stosować np. do płytkiego zerwania ścierniska, a redlicę 80 mm C-Mix można stosować np. do uprawy gleby na głębokość roboczą do 25 cm. Wygodny system szybkiej wymiany redlic C-Mix-Clip jest również dostępny dla kultywatora Cenio.

Głębokość robocza pola zębów jest regulowana mechanicznie na maszynie lub opcjonalnie hydraulicznie z kabiny ciągnika, a czytelna skala zapewnia kierowcy dobrą orientację i umożliwia bardzo szybkie i wygodne reagowanie na różne sytuacje podczas pracy.

Wyrównanie gleby osiągane jest dzięki stalowym elementom sprężystym lub talerzom równającym.

Do równania podłoża za zębami dostępne są opcjonalne stalowe elementy sprężyste, które dzięki sprężynowemu zawieszeniu optymalnie dopasowują się do podłoża i omijają przeszkody. Alternatywnie dostępne są ząbkowane, wklęsłe talerze o średnicy 410 mm do pracy w warunkach bardzo dużego udziału resztek pożniwnych. Mają one wysoki napęd własny z dobrym efektem rozdrabniania i są wyposażone w bezobsługowe łożyska.

Regulację zespołu niwelacyjnego można przeprowadzić bardzo łatwo ręcznie korzystając z otworów z zatrzaskami po prawej i lewej stronie maszyny lub automatycznie przez zmianę głębokości roboczej kultywatora.

Bogata oferta wałów do zagęszczania

Do zagęszczania użytkownik może wybrać idealny wał spośród 10 różnych typów. Wały są połączone z kultywatorem za pomocą uchwytów zaciskowych oraz wypróbowanego i sprawdzonego systemu szybkiej wymiany, dzięki czemu można je szybko wymieniać na różnorodnych glebach. Różne systemy zagarniaczy są dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Jeśli poplony mają być wysiewane bezpośrednio przy pierwszym zerwaniu ścierniska, kultywator Cenio można wyposażyć w razie potrzeby w uniwersalny siewnik nabudowany GreenDrill 200.

