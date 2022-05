Cena pszenicy na Matif bez zmian, ale w Chicago mocno w górę. Winna słaba kondycja pszenicy w USA

O ile wycena kontraktów unijnej pszenicy z dostawą na wrzesień na paryskim Matifie nie zmieniła się wczoraj w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia (438,25), to w Chicago jej ceny wzrosły, i to sporo, bo o 2,4 proc.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ocena kondycji upraw w USA dokonana przez USDA.

– Tygodniowy raport USDA z postępów i kondycji upraw opublikowany po poniedziałkowej sesji pokazał duże przyspieszenie tempa amerykańskich zasiewów jarych, ale jednocześnie pogorszenie kondycji pszenicy ozimej. Tylko 27 proc. upraw pszenicy ozimej oceniono na dobre lub doskonałe, co oznacza spadek o 2 proc. w skali tygodnia. W przypadku pszenicy jarej kondycja upraw była również poniżej oczekiwań rynkowych i wyniosła tylko 39 proc. Zaawansowanie zasiewów kukurydzy wzrosło do 49 proc., ale ciągle jest poniżej średniej, która wynosi 67 proc. Nasiona soi są wysiane w 30-procentach, w porównaniu do 12 proc. w zeszłym tygodniu i 39 proc. średnio – informuje e-WGT.