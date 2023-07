Czerwcowy raport USDA winduje ceny soi i spycha kukurydzę

W piątek 30.06. na rynek dotarł comiesięczny raport USDA w którym pojawiły się nowe, zaskakujące szacunki Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych pokazujące dużą zmianę w uprawach w USA na rzecz kukurydzy kosztem soi, co spotkało się z natychmiastową reakcją rynków.

Raport USDA dotyczący szacunków areału upraw określa powierzchnię zasiewów kukurydzy na 2,23 mln ha, czyli o 6,2% więcej rok do roku na poziomie 38,08 mln ha. To trzeci najwyższy wynik od 1944 r. i najwyższy od 2013 r. Oszacowanie to jest o 2,3% wyższe niż w marcowym raporcie dotyczącym potencjalnych zasiewów i stanowi największy wzrost powierzchni upraw kukurydzy między marcowymi a czerwcowymi raportami od 2007 r.

Dla kontrastu, oszacowano obszar uprawy soi na 33,79 mln ha, o 1,6 mln ha lub 4,5 proc. mniej niż w 2022 r., ale nadal jest to piąty co do wielkości obszar obsiany w historii. Prognoza jest o 4,6 proc. niższa niż w marcowym raporcie dotyczącym przyszłych zasiewów, co przy prognozach analityków na poziomie 35,49 mln ha jest dużym zaskoczeniem.

USDA opublikowało również w piątek swój kwartalny raport o zapasach zbóż, podając szacunki dotyczące zapasów w gospodarstwach i poza nimi na dzień 1 czerwca. Zapasy kukurydzy osiągnęły najniższy poziom od dziewięciu lat i wyniosły 104 mln ton, czyli o 5,6 proc. mniej niż w tym samym dniu w zeszłym roku. Zapasy w gospodarstwach, które stanowią 54% ogółu, wzrosły o 4,7%, ale zapasy poza gospodarstwem były o 15,4% niższe. Zapasy soi spadły o 17,8 proc. rok do roku i wyniosły 21,65 mln ton. Podczas gdy zapasy w gospodarstwach rolnych spadły tylko o 2,6 proc., zapasy poza gospodarstwem, które stanowią 54 proc. ogółu, były o 25,7 proc. niższe niż rok wcześniej.

Bezpośrednio przed publikacją raportu, listopadowe kontrakty terminowe na soję były notowane o 2% wyżej, po czwartkowej sesji bez zmian, więc oczywiście niektórzy uczestnicy rynku spodziewali się wzrostów. Jednak nikt nie spodziewał się aż takiej skali wzrostu gdzie kontrakt wzrósł gwałtownie o 6,6% w szczycie, a na zamknięciu skończył o 6,1% wyżej rosnąc do 1343,25 centów amerykańskich za buszel (740,75 USD za tonę). Mniejsze niż oczekiwano zapasy jeszcze bardziej przekonały do ​​zakupów, ponieważ amerykańska soja prawdopodobnie będzie wymagała pewnych reglamentacji w latach 2023-24.

Z kolei grudniowe kontrakty terminowe na kukurydzę również rosły w piątek rano przed raportem, ale spadły, gdy tylko wiadomości dotarły na rynek i na koniec dnia notowano je o 6,4% niżej po cenie 292,34 USD za tonę. Był to jednak siódmy z rzędu dzienny spadek po tym, jak lipcowe prognozy pogody stały się wyraźnie lepsze, a następnie pod koniec zeszłego tygodnia w niektórych z najbardziej suchych regionów zaczęły padać deszcze.

źródło: ukragroconsult.com