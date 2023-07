Rosyjski eksport ma być rekordowy, cena pszenicy w czwartek w dół. Rzepak coraz droższy

Wczorajsze ruchy cenowe na światowych giełdach determinował przede wszystkim raport WASDE. Na Matifie spadła cena pszenicy, jednak znów umocniły się notowania rzepaku.

Najważniejsze informacje dotyczące raportu WASDE przedstawiliśmy tutaj: Więcej kukurydzy na Ukrainie, niższe globalne zbiory pszenicy. Najnowszy raport WASDE.

Na Matifie cena pszenicy spadła wczoraj o 4,5 EUR/t do 227,75 EUR/t, zaś w Chicago jej cena spadła do poziomu najniższego od miesiąca ( 632,75 ct/bu, 209 EUR/t) po spadku na poziomie 27,75 USD/bu. Wahania cenowe w Chicago to zasługa przede wszystkim prognoz dla tamtejszego rynku.

– Prognozy zbiorów dla USA są zaskakujące. Analitycy nie spodziewali się wzrostu produkcji pszenicy w USA na taką skalę. Wolumeny dla soi i kukurydzy są również znacznie powyżej oczekiwań rynku. USDA spodziewa się plonów kukurydzy na poziomie 177,5 bu/ac (czerwiec 181,5 bu/ac), co jest powyżej oczekiwań analityków. W przypadku soi obliczono plon na poziomie 52 bu/ac, niezmienionym od czerwca, choć i tutaj oczekiwano spadku – informuje Kaack.

USDA przewiduje prognozę rosyjskiego eksportu pszenicy na 47,5 mln ton, byłoby to o 2 mln ton więcej r/r i o 1 mln ton więcej niż prognozowano jeszcze miesiąc temu. Z istotnych informacji warto odnotować propozycję sekretarza generalnego ONZ, który zaoferował rosyjskim władzom podłączenie filii Rosyjskiego Banku Rolnego do międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT w zamian za przedłużenie umowy zbożowej.

Listopadowe kontrakty na soję spadły wczoraj o 32,5 ct do 1327,75 ct/bu (438 EUR/t), jednak na Matif listopadowy kontrakt na rzepak wzrósł o 4,75 EUR do 471 EUR/t. Mogło być znacznie lepiej, ponieważ w ciągu dnia podwyżki przekraczały 10 EUR/t, jednak wspomniany już raport skutecznie je wyhamował. Rzepakowi nie sprzyja umacniające się euro, jednak na wzrost cen wpływają także umacniające się notowania ropy naftowej.

Cena kukurydzy spadłą wczoraj na CBoT o 17,75 ct po cenie 483,75 ct/bu (171 EUR/t), zaś na Matif wzrosła o 1 EUR do 223 EUR/t.

Źródło: Kaack