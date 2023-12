Bruksela szumi od plotek. Komisja Europejska chce trzymać rolników krótko, Copa-Cogeca się sprzeciwia

Prezydenci unijnych organizacji rolniczych: Christiane Lambert, Prezydent Copa, i Ramon Armengol, Prezydent Cogeca wystosowali oświadczenie, w którym ostro protestują przeciwko planom zastąpienia Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej nową instytucją pod nazwą DG Food.

Nieoficjalne informacje docierające z Brukseli mówią o planach zastąpienia DG AGRI KE nową instytucją bardziej podporządkowaną Komisji Europejskiej. W opinii Copa-Cogeca jest to próba siłowego wprowadzenia przez KE projektów takich jak strategia “Od Pola do Stołu”

– Utworzenie DG Food stanowiłoby instytucjonalną odpowiedź, tworząc jeden kokpit, ułatwiający podejmowanie decyzji i rozszerzenie agendy Od Pola do Stołu w kolejnej kadencji (…) Dziś istnieje wiele ważnych powodów do sprzeciwu wobec tego pomysłu, które wykraczają poza debatę semantyczną czy naturalną reorganizację administracyjną. Kto dzisiaj opowiada się za utworzeniem DG Food? Według niedawnych artykułów można wyróżnić dwie grupy: z jednej strony pewne organizacje pozarządowe z siedzibą w Brukseli, obejmujące zarówno stowarzyszenia konsumenckie, jak i grupy ekologiczne, a także… międzynarodowe koncerny spożywcze reprezentowane przez swoją europejską organizację – FoodDrinkEurope. Nietypowy sojusz! – piszą w oświadczeniu prezydenci Copa i Cogeca.

Szefowie unijnych organizacji rolniczych stwierdzają wprost, że “chęć narzucenia odgórnego podejścia do koniecznych zmian w rolnictwie” to ideologia, która “doprowadziła do niepowodzenia inicjatywy Od Pola do Stołu z jej nierealnymi celami oderwanymi od rzeczywistości”. Pomysł utworzenia DG Food wynika z niezrozumienia, że polityka rolna dotyczy nie tylko żywności, ale przede wszystkim żywych ludzi, rolników i ich spółdzielni, utrzymujących tysiące miejsc pracy na obszarach wiejskich.

“Z naszych doświadczeń wiemy, że tam, gdzie eksperymentowano z DG Food, głos rolników został zepchnięty na margines na rzecz “dawców poleceń” – stwierdzają szefowie Copa-Cogeca, dodając gorzko, że rolnicy stoją przed wyborem – albo będą słuchać poleceń “z góry”, albo żywność będzie importowana spoza UE.

– Zredukujemy wpływ środowiskowy rolnictwa w Europie, a Bruksela będzie mogła się cieszyć, ale za jaką cenę? Za coraz większe ilości importu! Na koniec zastanówmy się nad właściwymi pytaniami: czy utworzenie DG Food samo w sobie rozwiązałoby główne wady zidentyfikowane w inicjatywie Od Pola do Stołu? Nie. Czy będzie ogólna analiza wpływu polityk wprowadzonych w obszarze rolnictwa w ramach Zielonego Ładu? Najprawdopodobniej nie. Czy będą precyzyjne środki finansowania dla tych inicjatyw pod zarządem DG Food? Absolutnie nie. Czy propozycje wynikające z DG Food będą bliższe rzeczywistości na polu? Jeszcze mniej pewne! Czy DG Food rozwiąże problem zgodności między polityką handlową UE a wymaganiami Od Pola do Stołu? Odpowiedź zawsze brzmi NIE – czytamy w oświadczeniu Copa-Cogeca.

Prezydenci Christiane Lambert i Ramon Armengol odrzucają oskarżenia, że tylko krytykują, nie przedstawiając rozwiązań.

– Oto tylko kilka z nich. W obecnych warunkach geopolitycznych, zagrażających naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu, konieczność wsparcia producentów i zapewnienia odnowy pokoleniowej jest bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej. Potencjalne przyjęcie nowych państw członkowskich i ich integracja w ramy wspólnego rynku to kolejny dowód, że w Unii Europejskiej nie potrzebujemy mniej rolnictwa, ale raczej więcej! Aby to osiągnąć, potrzebujemy silnego głosu wśród komisarzy, z wiceprzewodniczącym KE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich. Wiceprzewodniczący zagwarantowałby spójność dla wszystkich propozycji mających wpływ na społeczność rolniczą i zapewniłby, że rolnictwo może przyczynić się do przemian, jednocześnie nie pozostawiając nikogo z tyłu, wspierając jak najwięcej gospodarstw. Aby uniknąć dalszego oderwania rolników od Komisji, proponujemy również wzmocnienie grup dialogu społecznego, które są istotnymi forami debaty i dialogu między rolnikami, ludnością wiejską, organizacjami pozarządowymi a urzędnikami europejskimi. Przestańmy skupiać się na ciągłym wynajdywaniu (administracyjnego) koła i skoncentrujmy się na treści nadchodzącego dialogu strategicznego, ogłoszonego przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen!.

żródło: Copa-Cogeca