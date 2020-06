Bezkonkurencyjny New Holland

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) maj br. był bardzo dobrym miesiącem jeżeli chodzi o rejestracje nowych ciągników. Zarejestrowano 919 szt. nowych maszyn, to drugi wynik od początku 2019 roku. Zarejestrowano aż o 194 szt. więcej nowych ciągników niż przed miesiącem i o 229 szt. więcej niż w maju 2019 roku.

Oznacza to wzrost w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej o ponad 33%. Według CEPiK to najlepszy wynik w perspektywie ostatnich trzech lat. Od stycznia do końca maja zarejestrowano 3758 szt. nowych ciągników. W ubiegłym roku było to 3098 szt.

– Po pierwszych pięciu miesiącach roku liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 782 rejestracjami. Na drugie miejsce powraca marka John Deere. 441 szt. nowych ciągników. Kubota zajmuje trzecią pozycję po pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku. Wynik tej marki to 411 szt. Na czwarte miejsce spada marka Deutz Fahr z 405 rejestracjami. Piątkę zamyka Zetor. Wyniki tej marki to 339 sztuk – informuje CEPiK.

Natomiast jeśli chodzi o ilość rejestracji nowych ciągników to od początku roku 2020 liderem jest województwo mazowieckie gdzie zarejestrowano 645 szt. nowych ciągników, to o 130 szt. więcej niż przed rokiem. Województwo mazowieckie odpowiada za 17,2 % wszystkich rejestracji w bieżącym roku. Na drugim miejscu znajduje się województwo wielkopolskie w ilością 408 szt. W lubelskim, które jest na trzecim miejscu zarejestrowano w ciągu pięciu miesięcy br. 351 szt. nowych ciągników.

Krzesimir Drozd