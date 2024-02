Zakończyło się spotkanie premiera z rolnikami. Protest będzie kontynuowany

Konkrety nie padły – tak można podsumować spotkanie premiera z przedstawicielami organizacji rolniczych. Wracają oni do protestów, choć nastroje nie są jednoznacznie pesymistyczne.

– Czy dojdzie do jakiegokolwiek porozumienia? Zobaczymy. Pan premier powiedział, że między 5 a 7 [marca] będą kolejne tury spotkań. Zobaczymy, każdy z nas miał możliwość wypowiedzenia się, to dobrze. Teraz nie można powiedzieć, że pan premier czegoś nie wie, bo teraz wszystkie informacje zostały powtórzone plus nowe, o których do tej pory nie wiedział, np. o przejściu granicznym w Barwinku, informacji było bardzo dużo. Jako przedstawiciele rolników, ja jestem osobiście usatysfakcjonowany, że premier się spotkał z nami, że znalazł dla nas czas […] cztery godziny. Czym się to spotkanie skończy, zobaczymy. Czekamy na konkrety, bo jeszcze tych konkretów nie ma – mówił po spotkaniu z premierem Szczepan Wójcik z Instytutu Gospodarki Rolnej.

– [Premier] nie pozostawił złudzeń, nie ma wątpliwości, że nie ma szans, żeby go [Zielony Ład] obalić, natomiast są pewne możliwości odnośnie granic, odnośnie negocjacji z sojusznikami. To jest w pewnym sensie zrozumiałe, natomiast też nas należy zrozumieć, że polskie rolnictwo jest w dramatycznej sytuacji dzisiaj. Liczymy na konkrety. […]. Moim zdaniem nie dojdzie do zamknięcia granic, ale to moje subiektywne odczucie. Pomimo pewnych zapewnień, że będziemy w tym kierunku zmierzali. Gdyby miały być zamknięte granice, już by do tego doszło – dodał oraz wskazał, że protest rolników będzie kontynuowany oraz że premier Tusk nie odwodził działaczy pomysłu kontynuowania protestów.

– Padło wiele konkretów, pan premier wysłuchał od przedstawicieli tych oddolnych protestów wszystkie argumentacje jakie tylko mogły wypaść z każdej i to z granicy i z granicy wschodniej jak również z granicy południowej, ale również zadeklarował pracę nad tym, żeby te rozwiązania nas zadowoliły. To było pierwsze spotkanie, następne ma się odbyć w ciągu kilku dni, najpóźniej 7 [marca]. Są deklaracje ze strony pana premiera, że musi powziąć kroki dotyczące granicy jak również Zielonego Ładu. To nie jest takie proste, wytłumaczył nam bardzo szczegółowo, jakie mogą być konsekwencje z tytułu zamknięcia granicy jak również jakie są konsekwencje z tytułu Zielonego Ładu […]. Bardzo konstruktywna rozmowa, dla mnie to światło w tunelu, żeby zażegnać to co się dzieje w tej chwili- mówił Andrzej Sobociński.

Główne postulaty, jakie przedstawili dziś premierowi rolnicy to m.in. ochrona produkcji zwierzęcej, kwestie związane z Zielonym Ładem (m.in. ugorowanie) oraz ochrona rynku przed napływem towarów z państw trzecich.