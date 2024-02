Protesty działają. KE wycofuje się z dotychczasowych planów redukcji emisji z rolnictwa

Komisja Europejska pod wpływem ogólnoeuropejskich protestów rolników wycofuje się z planów redukcji emisji z rolnictwa o 30% w perspektywie 2015-2040 – informuje serwis Politico.

Z projektów Komisji zniknęły także zalecenia dla konsumentów dotyczące redukcji spożywania mięsa. O ile dzisiaj światło dzienne ma ujrzeć projekt dotyczący zmniejszenia ogólnej emisji o 90% do 2024 roku, to sektor rolniczy ma zostać potraktowany łagodniej, co jest argumentowane m.in. kwestią konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego (a więc KE przyznaje się do negatywnego wpływu realizowania celów klimatycznych na produkcję żywności, red.).

Zmiana kursu podyktowana jest m.in. postawą Europejskiej Partii Ludowej; jej rzecznik ds. środowiska powiedział wczoraj, że poparcie tej partii dla rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji do 2024 roku o 90% uzależnione będzie od bardziej “preferencyjnego” potraktowania sektora rolnego.

Nie brakuje jednak krytyków takiego rozwiązania; jeden z urzędników unijnych, któremu zapewniono anonimowość stwierdził, że sektor rolny powinien przyczyniać się do neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Źródło: Politico