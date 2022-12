Bardzo duże środki na inwestycje w odnawialne źródła energii dla gospodarstw w WPR 2023-2027

Ochrona środowiska to jeden z głównych celów WPR na przyszłe lata, stąd też nie dziwi przeznaczenie ogromnych środków na OZE i poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych.

W ramach programu inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej przewidziano dwa obszary w ramach których będzie można się ubiegać o dofinansowanie.

W obszarze A będzie można uzyskać dotację na nowe urządzenia do produkcji energii z biogazu (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW lub do instalacji produkującej energię ze słońca do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię ze słońca.

Obszar B to z kolei systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej, takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemy odzyskiwania ciepła, przeszklenia dachowe, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących produkcji rolnej.

W przypadku obszaru A maksymalna kwota dofinansowania to 1,5 mln zł, przy czym w przypadku inwestycji w produkcję energii ze słońca wysokość tej kwoty to 200 tys. zł.

Z kolei w przypadku obszaru B wysokość dofinansowania będzie wynosić 200 tys. zł i zarówno w obszarze A jak i B wysokość dofinansowanie będzie do wysokości 65 proc. kosztów kwalifikowanych. Plusem jest to, że działania z obydwu obszarów można łączyć i maksymalnie będzie można uzyskać 1,7 mln zł dofinansowania.