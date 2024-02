Przewodniczący AGRIFISH: Jeśli pyta pan, czy rolnicy są uprzywilejowani, to myślę, że pan coś przegapił

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa David Clarnival, minister rolnictwa Belgii sprawującej prezydencję w UE, oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski odpowiadali na dziwne i kontrowersyjne pytania dziennikarzy.

Obaj panowie musieli tłumaczyć zebranym dziennikarzom, dlaczego w ogóle posiedzenie AGRIFISH poświęcone zostało protestom rolników oraz związanym z tym zmianom we Wspólnej Polityce Rolnej.

„Nasz (unijny) eksport do Ukrainy to ok. 69 mld euro, import ok. 50 mld euro, czyli mamy nadwyżkę 19 mld euro. Ale jeśli chodzi o handel produktami rolno spożywczymi jest zupełnie inaczej – nasz eksport to ok. 6 mld euro, a import 25 mld euro, czyli mamy 19 mld euro deficytu. Nasi rolnicy płacą koszt liberalizacji handlu z Ukrainą” – wyjaśniał komisarz Wojciechowski.

Nie wszyscy dziennikarze rozumieli, o czym mowa. Dziennikarz z włoskiego radia Radicale oburzał się, że WPR wprowadzona została dopiero 14 miesięcy temu, została poparta przez wszystkie instytucje unijne oraz organizacje rolnicze, a tymczasem teraz mówi się o jej zmianach.

– Na ulicy są rolnicy – przy każdym ustępstwie Komisji Europejskiej jest coraz więcej przemocy, demonstracji, walki. Czy rolnicy są uprzywilejowani, bo rolnicy nie muszą przestrzegać celów środowiskowych a obywatele muszą? – pytał włoski dziennikarz.

Odpowiedział mu minister Clarnival:

– Przepraszam, pan chyba był trochę roztargniony, gdy mówiłem wcześniej. Zielony Ład i wojna w Ukrainie wydarzyły się po przyjęciu WPR. Jeżeli pan nie zrozumiał, że to ma wpływ na rynki, że Rosja wpływa na to, że Zielony Ład jest dodatkiem do i tak trudnych wymagań WPR, to myślę, że pan coś przegapił.

– Gdyby rolnicy byli uprzywilejowaną grupą, to nie było by tak, że w ciągu 10 lat zniknęło 3 mln gospodarstw w UE, że każdego dnia 800 rolników decyduje o zaprzestaniu działalności rolniczej i że średni wiek rolnika to 57 lat, a w wielu krajach, zwłaszcza na południu Europy to ponad 60 lat. Ja nie widzę przywilejów, nigdy nawet bym nie pomyślał o rolnikach jako grupie uprzywilejowanej – odpowiedział włoskiemu dziennikarzowi Janusz Wojciechowski.