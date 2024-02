Azot i magnez dolistnie. Terminy dokarmiania dolistnego

Azot i magnez możemy stosować w uprawy dolistnie. Podpowiadamy termin – kiedy opryskiwać, jakim stężeniem mocznika i siarczanu magnezu w cieczy roboczej.

Dokarmianie dolistne jest ważnym elementem uprawy roślin, umożliwiającym szybkie dostarczenie brakujących składników. Dotyczy to zwłaszcza mikroelementów. W pewnym stopniu także makroelementów, zwłaszcza azotu i magnezu.

Azot zalecany jest w postaci mocznika, zaś magnez jako jedno- lub 7-wodny siarczan magnezu, z którym dostarczana jest także siarka (S). Do dokarmiania dolistnego zaleca się wyłącznie mocznik bez inhibitora ureazy lub powłoki biodegradowalnej, oferowany np. pod nazwą Pulrea.

Kiedy i jak pryskać

Często rośliny dokarmiane są interwencyjnie, a więc dopiero po zauważeniu objawów niedoboru składnika. Jednak lepsze efekty plonotwórcze daje wcześniejszy oprysk, zanim pojawią się symptomy niedoboru.

Poza tym warto dokarmiać rośliny, poczynając od początkowego okresu intensywnego tworzenia biomasy roślinnej i organów generatywnych, z wyjątkiem kwitnienia, gdyż można uszkodzić zawiązki kwiatowe.

Przy ustalaniu terminu pierwszego oprysku trzeba też brać pod uwagę rozrost masy nadziemnej i związane z tym okrycie gleby. Chodzi o to, by jak najwięcej składników dostało się na roślinę, a nie do gleby.

Stąd jednorazowo w uprawach polowych zaleca się od 150 do 400 l roztworu cieczy roboczej, w sadach do 1000 l, zaś w chmielnikach do 3000 l/ha. Aplikowany roztwór powinien równomiernie (średnio kropliście) pokryć liście oraz nie spływać z nich do gleby.

Stężenie mocznika i siarczanu magnezu

Jeśli oprysk prowadzony jest w optymalnych warunkach, tj. umiarkowanych temperaturach (10-18°C), wysokiej wilgotności powietrza oraz w godzinach wieczornych, stężenie mocznika można zwiększyć o 1-2 proc., a więc ponad podane w tabeli wartości (z wyjątkiem gryki). Dotyczy to zwłaszcza roślin z wyraźnym niedoborem N.

Jednowodny siarczan magnezu zawiera przeciętnie o 50 proc. więcej Mg i S, niż 7-wodny, poza tym ociepla sporządzany roztwór. Ma to istotne znaczenie przy wysokich dawkach mocznika, który z kolei silnie oziębia roztwór cieczy roboczej (przy 10 proc. stężeniu o 12°C).

Terminy oprysku oraz stężenie mocznika i siarczanu magnezu w cieczy roboczej