ARiMR rozwiązała umowę z firmą odpowiedzialną za System Informatyczny Agencji 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiadomiła w komunikacie z 30 sierpnia b.r., że rozwiązała umowę z firmą DXC Technology Polska Sp. z o.o. odpowiedzialną za utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Agencji.

Umowa została rozwiązana w dniu 25 sierpnia 2023 r. Jak informuje ARiMR, “podstawą rozwiązania umowy było wystąpienie ważnych przyczyn leżących po stronie wykonawcy, powodujących realne i istotne ryzyko braku możliwości wypłat na rzecz beneficjentów środków finansowych (dopłat bezpośrednich i obszarowych finansowanych w większości z budżetu Unii Europejskiej) w ramach kampanii 2023, w łącznej kwocie ok. 21 mld zł”.

Działalnością DXC Technology w związku z systemem informatycznym ARiMR zajmuje się teraz wynajęta przez Agencję zewnętrzna kancelaria prawna.

System Informatyczny Agencji został powierzony wykonawcy – Asseco Poland S.A., który realizował te usługi przed zawarciem umowy z DXC Technology Polska sp. z o. o. Umowa z Asseco Poland S.A. została zawarta na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania na wybór nowego wykonawcy w trybie konkurencyjnym, nie dłuższy niż 18 miesięcy. Wartość umowy wyniosła 89.642.547,43 zł netto.

Jak podkreśla się w komunikacie, System Informatyczny Agencji (SIA) jest krytycznym rozwiązaniem informatycznym, umożliwiającym realizację zadań ARiMR jako agencji płatniczej.

Czy System Informatyczny Agencji odpowiada również za działanie aplikacji eWniosekPlus, suszowej i innych? To by znaczyło, że ARiMR nie tylko zauważyła problem, ale też podjęła działania, żeby go rozwiązać. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale – pozostaje przyklasnąć.