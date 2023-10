Amerykański John Deere łączy siły ze szwedzkim DeLaval

Nieco egzotyczna koalicja John Deere i DeLaval powstała, aby stworzyć Milk Sustainability Center (Centrum Zrównoważonej Produkcji Mleka), czyli MSC. To cyfrowy ekosystem, którego celem jest pomaganie rolnikom w poprawie efektywności i zrównoważonego rozwoju ich działań.

Jak czytamy w komunikacie prasowym ekosystem ten będzie otwarty dla tych, którzy chcą dołączyć i zostać nowymi partnerami, a jego nadrzędnym celem będzie dostarczenie rolnikom danych niezbędnych dla realizacji kompleksowego podejścia do hodowli bydła mlecznego.

Rolnicy zajmujący się produkcją nabiału używają MSC do monitorowania efektywności wykorzystania składników odżywczych (Nutrient Use Efficiency – NUE): azotu, fosforu, potasu i dwutlenku węgla (CO²) dla ich całego gospodarstwa czy konkretnych pól uprawnych oraz hodowli bydła. MSC dostarczy również danych, które pozwolą hodowcom bydła mlecznego porównać wydajność z innymi działaniami dotyczącymi hodowli oraz zidentyfikować kluczowe obszary wymagające poprawy. Celem MSC jest służenie hodowcom bydła mlecznego niezależnie od marki wykorzystywanego przez nich sprzętu i oprogramowania do zarządzania.

– Hodowle bydła mlecznego są prawdopodobnie najbardziej złożonym w dzisiejszym czasie obszarem rolnictwa, który nie posiada zintegrowanego systemu zarządzającego wydajnością zbioru plonów i hodowli. Tacy rolnicy często wykorzystują pięć do siedmiu różnych, niepołączonych ze sobą rozwiązań z zakresu oprogramowania, aby prowadzić swoją działalność. MSC pozwoli im obliczać, wyznaczać benchmarki, stymulować i optymalizować NUE oraz CO2 dla zrównoważonego podejmowania decyzji, które będą generować zyski – mówi Dave Chipak, Director Dairy & Livestock Production Systems w John Deere.

Po autoryzacji wykonanej przez rolnika, dane z DeLaval Plus i John Deere Operations Center zostaną automatycznie zaciągnięte do Milk Sustainability Center. To zredukuje konieczność ręcznego wprowadzania danych i zagwarantuje ich wysoką jakość. Ostatecznie pomoże całemu systemowi używanemu w gospodarstwie (na polach, w hodowli, w zasobach pracowniczych, doradztwie, sprzęcie i innych aktywach) pracować wspólnie.

MSC jest oparte na chmurze danych i dostępne na komputerach oraz urządzeniach mobilnych, zbudowane i napędzane przez Dairy Data Warehouse BV (DDW). To firma z Holandii, która przez ostatnie 10 lat oferowała rozwiązania z zakresu danych dostarczanych zrównoważonemu przemysłowi hodowli bydła mlecznego. Rolnicy zajmujący się nabiałem, konsultanci, dealerzy i inni partnerzy mogą zostać zaproszeni do sprawdzenia swoich danych w MSC.

– Rolnicy zajmujący się hodowlą bydła mlecznego szukają sposobów na zmniejszenie śladu węglowego i poprawę poziomu zrównoważonego rozwoju. Milk Sustainability Center pomoże tym gospodarstwom osiągnąć ich cele i zająć się rosnącymi potrzebami przetwórców mleka, dostawców, a wreszcie również klientów – mówi Lars Bergmann, Executive Vice President Digital Services w DeLaval.

Początkowa wersja MSC zostanie uruchomiona latem 2024 roku w Ameryce Północnej i wybranych krajach Unii Europejskiej, będzie ona darmowa. Launch wersji premium z poszerzonymi funkcjami odbędzie się później.

źródło: John Deere