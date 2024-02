Ambasador Ukrainy: Wysypanie zboża z ukraińskich ciężarówek to haniebna zbrodnia

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz zwrócił się do polskiej policji z prośbą o wszczęcie śledztwa w sprawie wysypania części zboża z ukraińskich ciężarówek przez polskich rolników protestujących na granicy z Ukrainą. Zwarycz nazwał działania polskich rolników „haniebną zbrodnią”.

Jak informowaliśmy, w niedzielę na drodze krajowej nr 12 prowadzącej od przejścia granicznego w Dorohusku protestujący rolnicy zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki i wysypali część zboża. Działania polskich rolników oburzyły ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza, o czym informuje portal DoRzeczy.pl :

“Ambasada i Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie natychmiast zwróciły się do polskiej policji z prośbą o wszczęcie śledztwa w sprawie tej haniebnej zbrodni. Polska policja wszczęła postępowanie i rozpoczęła niezbędne procedury” – cytuje Zwarycza portal Ukraińska Prawda. Według niego “takie metody protestujących nie powinny być tolerowane w cywilizowanym kraju europejskim, nie mówiąc już o moralnym aspekcie tej prowokacji” – czytamy w DoRzeczy.

Szczerze mówiąc, szokujące jest nazwanie wysypania zboża „haniebną zbrodnią” przez Ukraińca, reprezentanta kraju, w którym całkiem niedawno dokonano masakry w Buczy i wielu innych naprawdę haniebnych zbrodni. A jeśli ambasador Zwarycz powiedział to w przekonaniu, że brak eksportu zboża z Ukrainy to tragedia dla ukraińskich rolników, to niech sobie przypomni zapewnienia ministra Mykoły Solskiego, że eksport zboża z portów Wielkiej Odessy idzie „pełną parą” o czym pisaliśmy tutaj, i niech wreszcie uprzytomni sobie, że eksport ukraińskiego zboża do Polski to tragedia dla polskich rolników.