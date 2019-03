Amatechnica 2018 – pokazy Amazone

24 maja uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez firmę Amazone wystawie wewnętrznej pod nazwą Amatechnica. Wystawa odbywała się w Gaste, gdzie mieści się główna siedziba Amazone. Organizując wystawę firma w atrakcyjny sposób zaprezentowała całą gamę produktów oraz nowości, które będą wprowadzane na rynek.

Co dwa lata Amazone organizuje imprezę Amatechnica, podczas której goście mają możliwość zwiedzić zakład w Leeden i Gaste, zapoznać się z najnowszymi produktami podczas pokazu i prezentacji maszyn. Na zwiedzających w tym roku czekała również cała gama atrakcji, takich jak przelot helikopterem, strzelanie z łuku, gry i zabawy siłowe. Wieczorny relaks umilała gra zespołu na żywo i stoiska z jedzeniem.

Dla dziennikarzy z Polski zorganizowano indywidualne spotkanie z właścicielem Christianem Dreyer’em i dyrektorem sprzedaży i serwisu Andreasem Hemeyer’em. – Spodziewamy się około 5 tysięcy osób na tegorocznej Amatechnice, z tego szacujemy, że około 2 tysiące to będą goście zagraniczni – usłyszeliśmy między innymi na spotkaniu.

Leeden była pierwszą fabryką, którą mieliśmy okazje odwiedzić. Montowane tu są: polowe opryskiwacze zaczepiane z serii UX, opryskiwacze samojezdne Pantera, zaczepiane rozsiewacze nawozów ZG i siewniki do siewu bezpośredniego Primera DMC.

Następnie zwiedziliśmy fabrykę w Gaste, gdzie produkowane są opryskiwacze zawieszane typu UF, pełna gama rozsiewaczy zawieszanych.

Podczas imprezy wystawione było około 60 maszyn, z czego około 30 było zaprezentowanych i omówionych podczas zorganizowanego pokazu. Podczas prezentacji przedstawiono pełną gamę produktów. Amazone to firma, która ma w ofercie maszyny tzw. „od żniw do żniw” czyli wszystkie oprócz ciągników i kombajnów. Były to spotykane na rynku polskim maszyny uprawowe, rozsiewacze, siewniki, siewniki punktowe, były też siewniki dla nas trochę egzotyczne siewniki do siewu bezpośredniego typu Primera, siewniki solo o różnych szerokościach, opryskiwacze.

Przypomnijmy że, firma powstała w 1883 roku, a jej założycielem jej Heinrich Dreyer. Od 1915 roku funkcjonuje pod nazwą Amazone – nazwa ta pochodzi od wialni, której model również mogliśmy zobaczyć podczas wystawy. Dewizą założyciela od zawsze było „Musimy iść w świat” stąd też dzisiaj 20 % produkcji to sprzedaż wewnętrzna na rynek niemiecki i austriacki a 80% to sprzedaż zagraniczna na rynki całego świata. W Niemczech zlokalizowanych jest 5 fabryk: w Gaste, Leeden, Lipsku, Hude i Altmoorhausen. Amazone cały czas jest firmą rodzinną

Wioletta Dziedzic